Родителям детей с инвалидностью в Киеве предлагают временный отдых: о чем речь
В Киеве запускают новую социальную услугу, которая позволит родителям детей с инвалидностью оставить ребенка под присмотром специалистов, чтобы получить время для "передышки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Новая соцслуга: с 1 июля в Киеве запускают пилотный проект по временному отдыху для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью (возрастом от 9 до 14 лет).
- Как это работает: ребенок будет находиться под присмотром специалистов в стационаре (Пуща-Водица) по принципу "детского лагеря" на срок от 3 до 30 дней в году.
- Цель программы: предоставить родителям время на восстановление здоровья, решение личных вопросов или отдых, обеспечив при этом профессиональный уход за ребенком.
- Как подать заявку: обратиться в Киевский городской центр предоставления социальных услуг с пакетом необходимых документов (личные данные, медицинские заключения и справки, ИПР ребенка и т.д.).
О какой новой услуге в Киеве идет речь
Гражданам рассказали, что в столице вводят новую социальную услугу - временный отдых для родителей, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью.
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда уточнила, что такая услуга:
- стартует с 1 июля 2026 года;
- будет работать на базе Киевского городского центра предоставления социальных услуг.
Уточняется, что такая инициатива внедряется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (через Немецкий банк развития - KfW) в партнерстве с Украинской сетью по правам ребенка и ОО "Социальная Синергия".
Благополучие детей зависит от имеющихся у взрослых ресурсов (фото: kyivcity.gov.ua)
Цель и задачи новой соцуслуги
Хонда напомнила, что ежедневный уход за ребенком, нуждающимся в постоянном внимании и сопровождении, часто не оставляет родителям времени:
- на собственное здоровье;
- на решения важных жизненных вопросов;
- даже на короткий отдых.
"Мы много говорим о поддержке детей с инвалидностью, впрочем не менее важна поддержка людей, которые ежедневно о них заботятся", - констатировала чиновница.
Она отметила, что "родители годами живут в режиме непрерывной ответственности, нередко откладывая свои потребности на потом".
"Новая услуга позволит им хотя бы ненадолго восстановить силы, зная, что их ребенок находится под наблюдением специалистов в безопасных условиях", - добачила представительница КГГА.
С кем будет оставаться ребенок и как надолго
По данным КГГА, новая социальная услуга:
- предусматривает временный уход за ребенком на период от 3 до 30 календарных дней в году;
- будет предоставляться стационарно - по принципу "детского лагеря" в Пуще-Водице (где одновременно смогут находиться 12 детей).
Временный уход за ребенком будет предоставляться по принципу "детского лагеря" (фото: kyivcity.gov.ua)
Вместо родителей с юными украинцам будут оставаться соответствующие специалисты, обеспечивающие детям безопасные условия пребывания:
- надзор, уход и сопровождение;
- помощь в повседневной деятельности и удовлетворении базовых потребностей;
- организацию досуга;
- организацию занятий по развитию;
- поддержание привычного для ребенка распорядка дня;
- при необходимости - коммуникацию с медицинскими и социальными службами.
Дети будут получать весь необходимый уход и заботу (фото: kyivcity.gov.ua)
Кто сможет получить услугу на первом этапе
В КГГА сообщили, что на первом этапе программы услугу будут предоставлять семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте от 9 до 14 лет.
Отмечается, что такой формат:
- станет пилотным;
- позволит оценить спрос и потребности семей для дальнейшего расширения программы.
"Для многих семей даже несколько дней отдыха могут стать возможностью пройти лечение, решить социально-правовые вопросы, обустроить жилье в соответствии с потребностями ребенка или просто восстановить ресурс", - подчеркнула Хонда.
Именно поэтому, по ее словам, должностные лица рассматривают такую услугу, как "инвестицию не только в благосостояние родителей, но и качество жизни всей семьи".
Отдых нужен и детям, и взрослым (фото: kyivcity.gov.ua)
Какие документы нужны, чтобы получить услугу
Чтобы получить услугу временного отдыха для родителей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, необходимо предоставить в Киевский городской центр предоставления социальных услуг (ул. Михаила Котельникова, 32/11) пакет "базовых" документов:
- заявление о предоставлении социальной услуги временного отдыха (ее может заполнить "на месте", по установленному образцу, один из родителей или опекун);
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя или законного представителя) и его копию;
- свидетельство о рождении ребенка (паспорт или ID-карту для ребенка, достигшего 14 лет) и его копию;
- карточку налогоплательщика (РНУКПН) заявителя и ребенка.
Необходимо подготовить также медицинские и специальные документы:
- документы, подтверждающие инвалидность ребенка - копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- индивидуальную программу реабилитации (ИПР) ребенка с инвалидностью (выдается ВКК) и его копию;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка - обычно это выписка из медицинской карты амбулаторного больного по форме №027/о, справка об отсутствии противопоказаний к нахождению в коллективе и справка об эпидемическом окружении (последняя действительна только 3 дня).
При наличии (и при необходимости) подаются дополнительные документы:
- справка ВПЛ (если семья имеет статус внутренне перемещенных лиц) и ее копия;
- документ, подтверждающий полномочия опекуна/попечителя (если заявление подают не биологические родители, а законные представители).
Получить консультацию насчет оформления услуги можно в телефонном режиме (в Киевском городском центре предоставления социальных услуг) по номерам:
- 044 500 75 82;
- 044 450 91 66.
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