Бесплатные путевки детям дают не только в "Артек": кто и при каких условиях может получить
Бесплатный отдых детей летом - мечта для родителей. Поэтому государство ежегодно оплачивает оздоровление тысяч юных украинцев в разных локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Главное:
- Возможности для детей: ежегодно тысячи юных украинцев, нуждающихся в социальной поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства (в МДЦ "Артек" или других сертифицированных заведениях).
- Кто имеет право: бесплатные путевки предусмотрены для льготных категорий, среди которых дети-сироты, дети военнослужащих или участников боевых действий, ВПЛ, дети с инвалидностью и из многодетных или малообеспеченных семей.
- Кто едет первый: места на оздоровительные смены распределяются по приоритетности (первоочередно - сироты, дети УБД, погибших защитников и те, кто проживает на прифронтовых территориях).
- Пути получения: путевку в "Артек" оформляют через органы соцзащиты по очереди, но родители могут самостоятельно выбрать другое заведение из перечня участников госпрограммы (при наличии свободных мест).
- Условия предоставления: услуга оздоровления за государственный счет предоставляется один раз в календарный год, дополнительно можно узнать о локальных программах поддержки в своей громаде.
Где дети могут оздоровиться за счет государства
В министерстве напомнили, что ежегодно тысячи украинских детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства.
В 2026 году такая возможность предусмотрена как в Международном детском центре "Артек", так и в других детских заведениях оздоровления и отдыха, которые:
- включены в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей;
- отвечают необходимым критериям;
- имеют подписанные договоры с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
Кто имеет право получить бесплатную путевку
Право на оздоровление за счет государственного бюджета имеют дети, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке.
Список таких категорий определен законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" и соответствующими постановлениями Кабинета министров.
Речь идет, в частности, о таких категориях:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети участников боевых действий (УБД);
- дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- дети, проживающие на территориях, приближенных к боевым действиям;
- дети с инвалидностью, которые могут самостоятельно себя обслуживать;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
- дети, зарегистрированные как внутриперемещенные лица (ВПЛ);
- дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
- участники детских творческих коллективов и спортивных команд;
- другие категории детей, определенные законодательством.
Кто может поехать на отдых первоочередно
Количество мест на каждую оздоровительную смену ограничено, поэтому путевки распределяются по принципу приоритетности.
Первоочередное право на получение путевки имеют, прежде всего:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети участников боевых действий;
- дети погибших защитников и защитниц Украины;
- дети, проживающие на территориях, приближенных к боевым действиям;
- дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию.
"Если потребность этих категорий полностью обеспечена, путевки предоставляются другим детям, имеющим право на государственное оздоровление", - рассказали в Минсоцполитики.
Украинцам напомнили также, что в июле 2026 года правительство приняло постановление, позволяющее более оперативно обеспечивать оздоровление детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:
- военного характера;
- техногенный характер;
- природного характера.
"Если в области или громаде произошла такая чрезвычайная ситуация, Государственная служба Украины по делам детей может в первую очередь направить дополнительные путевки именно в этот регион", - объяснили гражданам.
Уточняется, что именно так недавно 110 детей из Вишневого получили путевки в МДЦ "Артек" на Закарпатье.
Как получить путевку в "Артек"
Путевки в МДЦ "Артек" распределяются в соответствии с постановлением КМУ №276 (от 11 марта 2025 года), а направление детей осуществляется в соответствии с приказом Минсоцполитики №239-Н (от 13 мая 2024 года).
То есть родителям самостоятельно искать или покупать путевку - не нужно.
"Их распределение осуществляют уполномоченные органы с учетом определенных законом категорий детей и очередности", - сообщили в министерстве.
Итак, для получения путевки родителям (или другим законным представителям ребенка) необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства:
- с заявлением;
- с копией свидетельства рождения ребенка;
- с документами, подтверждающими принадлежность к льготной категории.
Как выбрать оздоровительное заведение самостоятельно
В 2026 году помимо "Артека" работает еще один механизм, введенный постановлением правительства №259 (от 25 февраля 2026 года).
Он позволяет родителям самостоятельно выбрать одно из детских заведений оздоровления и отдыха - которое участвует в государственной программе и имеет договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
По данным Минсоцполитики, оздоровиться по этой программе могут также дети:
- военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ);
- Государственной пограничной службы (ГНСУ);
- Национальной гвардии (НГУ);
- лиц рядового и начальственного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- полицейских;
- лиц, которые увольняются или уволены с военной службы, из числа ветеранов войны, имеющих особые заслуги перед Родиной;
- дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Алгоритм получения путевки выглядит так:
- один из родителей (представитель ребенка) - обращается в структурное подразделение, которое занимается вопросами организации оздоровления и отдыха детей по адресу задекларированного / зарегистрированного места жительства (пребывания) или фактического места жительства для ВПЛ;
- один из родителей (представитель ребенка) - подает документы, подтверждающие право ребенка на льготу;
- структурное подразделение - в течение трех рабочих дней проверяет документы и выдает справку, подтверждающую право ребенка на получение путевки (она действительна три месяца);
- родители или законные представители ребенка - самостоятельно выбирают заведение оздоровления и отдыха из списка участников государственной программы.
Далее необходимо:
- связаться с заведением;
- предоставить копии определенных документов;
- получить подтверждение, что ребенка могут принять на выбранную смену.
После согласования с заведением заключается договор о предоставлении услуг.
"Это можно сделать как лично, так и дистанционно", - уточнили в Минсоцполитики.
В день заезда нужно предоставить:
- оригиналы документов;
- медицинскую справку по форме №079/о.
Нужно ли что-то оплачивать дополнительно
"Услуги по оздоровлению и отдыху в рамках государственной программы оплачиваются за счет средств государственного бюджета", - сообщили в Минсоцполитики.
Однако такая услуга предоставляется один раз в календарный год.
То есть если ребенок уже получил путевку (или воспользовался другой государственной программой оздоровления за бюджетные средства), повторно получить ее в этом году нельзя.
О каких еще программах стоит узнать
В завершение в министерстве напомнили, что украинцы могут также воспользоваться местными программами.
"Помимо государственной программы, многие громады реализовывают собственные программы оздоровления детей за счет местных бюджетов", - объяснили гражданам.
Следовательно, даже если ребенок не попал в государственную программу, родители могут:
- обратиться в орган местного самоуправления или военную администрацию;
- узнать, какие возможности действуют в конкретной громаде.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров предлагает ощутимо изменить систему защиты украинских детей и существенно повысить помощь для приемных семей и родителей-опекунов. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.
Кроме того, мы объясняли, как в Киеве получить временный отдых могут родители детей с инвалидностью.
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