Безкоштовні путівки дітям дають не тільки в "Артек": хто і за яких умов може отримати

Безкоштовний відпочинок дітей влітку - мрія для батьків. Тож держава щороку оплачує оздоровлення тисяч юних українців у різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Головне: Можливості для дітей : щороку тисячі юних українців, які потребують соціальної підтримки, можуть відпочити та оздоровитися коштом держави (в МДЦ "Артек" або інших сертифікованих закладах).

: щороку тисячі юних українців, які потребують соціальної підтримки, можуть відпочити та оздоровитися коштом держави (в МДЦ "Артек" або інших сертифікованих закладах). Хто має право : безкоштовні путівки передбачені для пільгових категорій, серед яких діти-сироти, діти військовослужбовців чи учасників бойових дій, ВПО, діти з інвалідністю та з багатодітних або малозабезпечених сімей.

: безкоштовні путівки передбачені для пільгових категорій, серед яких діти-сироти, діти військовослужбовців чи учасників бойових дій, ВПО, діти з інвалідністю та з багатодітних або малозабезпечених сімей. Хто їде перший : місця на оздоровчі зміни розподіляються за пріоритетністю (першочергово - сироти, діти УБД, загиблих захисників та ті, хто проживає на прифронтових територіях).

: місця на оздоровчі зміни розподіляються за пріоритетністю (першочергово - сироти, діти УБД, загиблих захисників та ті, хто проживає на прифронтових територіях). Шляхи отримання : путівку до "Артеку" оформлюють через органи соцзахисту за чергою, але батьки можуть самостійно обрати інший заклад із переліку учасників держпрограми (за наявності вільних місць).

: путівку до "Артеку" оформлюють через органи соцзахисту за чергою, але батьки можуть самостійно обрати інший заклад із переліку учасників держпрограми (за наявності вільних місць). Умови надання: послуга оздоровлення за державний кошт надається один раз на календарний рік, додатково можна дізнатися про локальні програми підтримки у своїй громаді.

Де діти можуть оздоровитись коштом держави

У міністерстві нагадали, що щороку тисячі українських дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть відпочити та оздоровитись коштом держави.

У 2026 році така можливість передбачена як у Міжнародному дитячому центрі "Артек", так і в інших дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які:

включені до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей;

відповідають необхідним критеріям;

мають підписані договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

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Хто має право отримати безкоштовну путівку

Право на оздоровлення за рахунок державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Перелік таких категорій визначений законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та відповідними постановами Кабінету міністрів.

Йдеться, зокрема, про такі категорії:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій (УБД);

діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

діти, які проживають на територіях, наближених до бойових дій;

діти з інвалідністю, які можуть самостійно себе обслуговувати;

діти із багатодітних сімей;

діти із малозабезпечених сімей;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО);

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;

учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд;

інші категорії дітей, визначені законодавством.

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Хто може поїхати на відпочинок першочергово

Кількість місць на кожну оздоровчу зміну є обмеженою, тому путівки розподіляються за принципом пріоритетності.

Першочергове право на отримання путівки мають, насамперед:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій;

діти загиблих захисників і захисниць України;

діти, які проживають на територіях, наближених до бойових дій;

діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування.

"Якщо потреба цих категорій повністю забезпечена, путівки надаються іншим дітям, які мають право на державне оздоровлення", - розповіли у Мінсоцполітики.

Українцям нагадали також, що в липні 2026 року уряд схвалив постанову, яка дозволяє оперативніше забезпечувати оздоровлення дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

воєнного характеру;

техногенного характеру;

природного характеру.

"Якщо в області або громаді сталася така надзвичайна ситуація, Державна служба України у справах дітей може першочергово спрямувати додаткові путівки саме до цього регіону", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що саме так нещодавно 110 дітей з Вишневого отримали путівки до МДЦ "Артек" на Закарпатті.

Як отримати путівку до "Артеку"

Путівки до МДЦ "Артек" розподіляються відповідно до постанови КМУ №276 (від 11 березня 2025 року), а направлення дітей здійснюється відповідно до наказу Мінсоцполітики №239-Н (від 13 травня 2024 року).

Тобто батькам самостійно шукати або купувати путівку - не потрібно.

"Їх розподіл здійснюють уповноважені органи з урахуванням визначених законом категорій дітей та черговості", - повідомили у міністерстві.

Отже, для отримання путівки батькам (або іншим законним представникам дитини) необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання:

із заявою;

з копією свідоцтва про народження дитини;

з документами, що підтверджують її належність до пільгової категорії.

Як обрати оздоровчий заклад самостійно

У 2026 році крім "Артеку" працює ще один механізм, запроваджений постановою уряду №259 (від 25 лютого 2026 року).

Він дозволяє батькам самостійно обрати один із дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - який бере участь у державній програмі та має договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

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За даними Мінсоцполітики, оздоровитись за цією програмою можуть також діти:

військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ);

Державної прикордонної служби (ДПСУ);

Національної гвардії (НГУ);

осіб рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

поліцейських;

осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Алгоритм отримання путівки виглядає так:

один із батьків (представник дитини) - звертається до структурного підрозділу, який займається питаннями організації оздоровлення та відпочинку дітей за адресою задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) або фактичного місця проживання для ВПО;

один із батьків (представник дитини) - подає документи, які підтверджують право дитини на пільгу;

структурний підрозділ - упродовж трьох робочих днів перевіряє документи та видає довідку, яка підтверджує право дитини на отримання путівки (вона дійсна три місяці);

батьки або законні представники дитини - самостійно обирають заклад оздоровлення та відпочинку зі списку учасників державної програми.

Далі необхідно:

зв'язатися із закладом;

надати копії визначених документів;

отримати підтвердження, що дитину можуть прийняти на обрану зміну.

Після узгодження із закладом укладається договір про надання послуг.

"Це можна зробити як особисто, так і дистанційно", - уточнили в Мінсоцполітики.

У день заїзду потрібно надати:

оригінали документів;

медичну довідку за формою №079/о.

Чи потрібно щось оплачувати додатково

"Послуги з оздоровлення та відпочинку в межах державної програми оплачуються за рахунок коштів державного бюджету", - повідомили у Мінсоцполітики.

Водночас така послуга надається один раз на календарний рік.

Тобто якщо дитина вже отримала путівку (або скористалася іншою державною програмою оздоровлення за бюджетні кошти), повторно отримати її цього ж року не можна.

Про які ще програми варто дізнатись

Насамкінець у міністерстві нагадали, що українці можуть також скористатися місцевими програмами.

"Крім державної програми, багато громад реалізують власні програми оздоровлення дітей за рахунок місцевих бюджетів", - пояснили громадянам.

Отже, навіть якщо дитина не потрапила до державної програми, батьки мають змогу: