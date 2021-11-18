Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну

В останні тижні все частіше з боку західних партнерів звучать заяви про можливе вторгнення російських військ в Україну. Спершу американські медіа опублікували супутникові знімки, що нібито підтверджують концентрацію сил на українському напрямку. Потім їх джерела повідомили, що Штати попередили європейських союзників про ризик повномасштабної війни.

У підсумку топ-чиновники західних демократій виступили з нетипово прямолінійними заявами. Так держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість повідомленнями про "незвичну активність" Росії біля України і надію на те, що РФ "не повторить помилку 2014 року". Франція і Німеччина пригрозили Кремлю "серйозними наслідками". А у Великій Британії додали, що побоюються "випадкової" війни.

Крім того на Заході, очевидно, вважають мігрантську кризу на кордоні Білорусі та Польщі, а також "газову війну" Кремля проти ЄС, частинами одного великого пазла. Свого роду відволікаючими маневрами, щоб потенційно в потрібний момент направити свої війська проти України. І тоді Європа навряд чи зможе втрутитися в ситуацію належним чином, зав'язнувши у вирішенні відразу декількох криз на різних фронтах. Москва, очікувано, всі підозри і звинувачення категорично відкидає.

Ступені ризику

"Є серйозне занепокоєння. Зображення, які доступні навіть з відкритих джерел, дуже чітко показують, що відбувається незвичайна концентрація поблизу кордонів України російських танків, артилерії, бронетехніки, а також іншого озброєння і підрозділів, які дуже боєздатні. Про мотиви Росії завжди дуже важко здогадатися. Так що у нас є приводи для занепокоєння", – зазначило джерело РБК-Україна серед західних дипломатів.

Скупчення стотисячного угруповання російських військ біля українських кордонів спостерігалося і навесні цього року, але тоді рівень "стурбованості" Заходу, здавалося, був на порядок нижче. Що змінилося? Ймовірно, відповідь слід шукати в звіті розвідувальної компанії Jansen, витяги з якого опублікував Bloomberg. Аналітики стверджують, що перекидання важкого озброєння цього разу відбувається приховано і за допомогою елітних підрозділів.

Тим більше, що техніка, яка була підведена на українському напрямку в ході весняних манерів армії РФ і вересневих навчань, за даними розвідки, не повернулася до пунктів постійного базування. Росіяни відвели живу силу, а ось танки, артилерія і ракетні системи залишилися біля кордону.

"Навесні це були навчання, які були об'єднані на території РФ, Білорусі та в окупованому Криму. Коли під час навчань відбувається передислокація військ – вона зрозуміла і відкрита, за цим можна спостерігати. Але ми бачили переміщення і минулої зими, нові пункти дислокації – "нулі" – вони теж не вчора почали будуватися. Все це ми відстежуємо і фіксуємо", – сказав РБК-Україна голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Колишній командувач військами США в Європі, провідний військовий експерт Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес пояснив виданню, що Кремль збирає все більше сил, на випадок "якщо буде прийнято рішення діяти". Однак, на його думку, розширення збройного конфлікту в Україні не є неминучим.

"За останні кілька місяців президент Путін зробив багато дуже різких відвертих заяв, також і від інших звучало багато сумнівів і хвастощів щодо майбутнього України та її легітимності. Останні переміщення і розгортання сил – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася. Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", – уточнив Ходжес.

При цьому представники української влади спочатку була дуже обережними в описі того, що відбувається і своїх прогнозах. Мовляв, подібну картину ми спостерігаємо вже сім років і нічого незвичайного в пересуваннях російської армії немає. Однак зараз повідомлення української розвідки збігаються з даними західних партнерів, заявила РБК-Україна заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, їхні висновки базуються не тільки на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону.

"Ризик більш глибокого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення. Російська Федерація веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому практично завжди зберігається високий рівень внутрішньої дестабілізації і підривної активності з боку Російської Федерації. Зокрема, зараз інформація нашого головного управління розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", – додала Маляр.

Логіка і логістика

У той же час відкрита інформація і навіть оприлюднені супутникові знімки, по суті, не показали нічого нового. Наприклад, скупчення військової техніки біля міста Єльня за кілька сотень кілометрів від українського кордону – далеко не секрет, адже там ще з 1957 року базується танкова дивізія, зазначив колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов.

"Там чітко зрозуміло, що техніка стоїть на зберіганні, вона розміщена з мінімальними дистанціями... Президент правильно сказав: сто тисяч військових ми спостерігаємо. Так ми їх спостерігаємо з 2015 року. Ніхто не може нам толком сказати, де зосереджене ударне угруповання, якщо Росія зібралася в наступ. У стокілометровій зоні від наших кордонів ви не знайдете військ, які зосереджуються для формування ударного угруповання", – уточнив він у коментарі РБК-Україна.

Військовий експерт Михайло Жирохов, у свою чергу вважає, що передумов для широкомасштабного вторгнення на даний момент немає. Адже для такого наступу потрібно налагодити логістичні ланцюжки, принаймні підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і так далі.

"Велика війна – це не тиждень, не два і не три. Якщо виходити з постулатів військової науки, то там повинні поїзди їхати зараз вдень і вночі. Забезпечення хоча б однієї, а у росіян дві армії на західному кордоні, – це величезна проблема. Таких пересувань ми зараз не бачимо. За минулі роки ми бачили і більше російських військ біля кордонів", – сказав виданню експерт.

Експерти вважають, що концентрація військ РФ біля кордонів України не переросте у вторгнення (фото: Sean Gallup / Getty Images)

Жданов додав, що для наступу потрібно належним чином підготувати і особовий склад. За його словами, "солдата потрібно ганяти на полігоні мінімум місяць", щоб він згадав всі бойові навички, і тільки після цього пускати в бій. Таку підготовку аналітики останнім часом також не відзначали.

"Плюс резерв. У перший день ви втратите від 30% до 50% особового складу, чим його поповнювати? На другий день не буде чим наступати. Та й хто в зиму піде в наступ? Це провальна кампанія. Німці під Москвою в 1941 замерзли, Червона Армія замерзла у фінську війну. Це самогубство", – упевнений колишній "оперативник" Генштабу.

Тому не виключено, що зафіксовані "рухи" російської армії, як і розтягнуте в часі нарощування сил біля західних кордонів РФ – це традиційна "гра м'язами". Разом з мігрантськими штурмами рубежів Євросоюзу і феноменально високою ціною газу, викликаної, в тому числі, відмовою "Газпрому" збільшувати транзит через Україну, такі дії створюють вкрай напружену атмосферу в регіоні.

"Що означає ця нова путінська тактика? Швидше за все, це все той же тиск на Україну і на Захід, але в інших формах. Путін хоче залякати Зеленського і змусити його до поступок. Тиск відбувається навіть більше через провокацію енергетичної кризи, ніж військовим шляхом. А концентрацією військ біля українських кордонів Путін тисне і на Захід. Це спосіб змусити західних лідерів вийти на переговори з собою і нав'язати нові правила гри", – пояснив виданню політолог Володимир Фесенко.

Друзі по зброї

І все ж повністю відкидати можливість нової агресії Кремля проти України не можна. Найпопулярнішу ремарку на цю тему серед співрозмовників РБК-Україна різних рангів від військових до дипломатів можна сформулювати так: "що відбувається в голові у Путіна, знає тільки Путін". Тому тут важливо розуміти, що Україна може протиставити агресору і хто їй в цьому готовий допомогти.

"Зараз говорять про можливість вторгнення, але на мою думку, і на думку експертів і військових, ця загроза завжди є. Хтось намагається це вираховувати в якихось відсотках. Але я впевнений, що Збройні сили готові дати відсіч, ні у кого немає ніякого страху, ми готові до будь-яких обставин і рішень з боку Путіна. Це головне", – заявив виданню голова оборонного комітету Ради Олександр Завітневич.

На що Україна може розраховувати в настільки непередбачуваній і потенційно складній ситуації? Черговий виток путінської агресії неминуче спричинить за собою нові санкції. За даними Bloomberg, такий сценарій Штати вже почали обговорювати з європейськими партнерами. З урахуванням жорстких обмежень, накладених на сектор економіки РФ за останні сім років, не виключено, що під удар може потрапити російська енергетика. Однак про масштабну військову підтримку мова поки не йде.

"У нас немає військового альянсу з Україною. Так що якщо виникає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні, – ми будемо продовжувати діяти точно так само, в рамках дій, зроблених з часів, коли Росія захопила Крим і почала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній та фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", – заявив днями верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Україні поки не доводиться розраховувати на пряму військову підтримку (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У той же час європейські військові все ж можуть в осяжному майбутньому з'явитися на території України. Щоправда у складі навчальної місії, з такою ініціативою виступили країни Балтії, а також Польща, Румунія та Словаччина. Про готовність приєднатися до цієї ініціативи заявила і Швеція. На вихідних британські ЗМІ повідомили, що батальйон спецназу SAS також готується до можливої відправки в Україну, але офіційно підтвердити цю інформацію не вдалося.

В цілому, схоже на те, що Захід швидше робить все, щоб не допустити нової ескалації, в тому числі виступаючи з різкими заявами на упередження, ніж дійсно готується жорстко реагувати в разі, якщо російські танки підуть на Київ. В Україні ж нагадують, що боротьба за мир на європейському континенті не може лягати на плечі тільки однієї країни.

"Ми вдячні західним партнерам за те, що вони привертають увагу європейської спільноти до розвитку ситуації поблизу наших кордонів і підтримують Україну в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Втім, мілітарна активність Росії становить загрозу не тільки Україні, а й іншим європейським країнам. Тому запобігання ескалації збройної агресії Росії має бути спільною справою України і Заходу", – резюмувала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, у свою чергу, зазначив, що Україна разом з партнерами реалізує трирівневий план зі стримування РФ. Через дипломатичні інструменти союзники попереджають Росію про наслідки нової агресії. В економічній площині передбачені ті самі санкції, аж до удару по "Північному потоку - 2". На військово-політичному рівні очікуються додаткові поставки оборонного озброєння, поглиблена взаємодія по лінії розвідки та збільшення присутності в Чорному морі.

"Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами залежно від їхньої готовності та рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива", – додав Кулеба.