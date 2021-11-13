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Мусимо бути обережними: у Британії остерігаються "випадкової" війни з Росією

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Субота 13 листопада 2021 17:21
Мусимо бути обережними: у Британії остерігаються "випадкової" війни з Росією Фото: у Британії остерігаються "випадкової" війни з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Начальник штабу оборони Великобританії генерал сер Нік Картер заявив про наростаючу кризу у відносинах між країнами Заходу та Російською Федерацією. В Лондоні остерігаються "випадкової" війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Express.

За словами Картера, криза у відносинах є більш напруженішою та серйознішою, ніж за часів Холодної війни, що, зі свого боку, може призвести до відкритого конфлікту через будь-яку "випадковість". Водночас конкуренція між державами веде лише до посилення цієї напруженості.

"Ми повинні бути обережні, не повинні допустити, щоб войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок", - заявив генерал.

Ймовірно, що приводом для занепокоєння Британії стала міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Польща погрожує Білорусі закриттям залізничного сполучення.

Заява пролунала після того як у ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею.

Водночас саме після цієї ночі біля кордону у лісі виявили тіло мігранта з Сирії.

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