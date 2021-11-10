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США про конфлікт України та Росії: боїмось, щоб Москва не повторила помилку 2014 року

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Середа 10 листопада 2021 22:10
США про конфлікт України та Росії: боїмось, щоб Москва не повторила помилку 2014 року Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки стурбовані військовою активністю Російської Федерації на кордоні України. Водночас вони не знають, які саме цілі переслідує Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг державного секретаря США Ентоні Блінкен та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Як я казав, ми стурбовані повідомленнями про незвичайну активність Росії поблизу України", - заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, США сподіваються на те, що Російська Федерація не повторить помилку, яку вона здійснила у 2014 році у відношенні до України. Водночас Штати не розуміють, які саме наміри Кремль має.

"У нас немає ясності щодо намірів Москви, але нам відомі її методики. І ми стурбовані, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши заново зробити те, що вона зробила у 2014 році", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що США попередили Росію про наслідки у разі ескалації або ж агресивних дій проти України.

Водночас оборонно-розвідувальна компанія Janes повідомила про те, що РФ перекидає все більше танків до українського кордону.

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