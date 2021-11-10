США про конфлікт України та Росії: боїмось, щоб Москва не повторила помилку 2014 року

Сполучені Штати Америки стурбовані військовою активністю Російської Федерації на кордоні України. Водночас вони не знають, які саме цілі переслідує Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг державного секретаря США Ентоні Блінкен та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

" Як я казав, ми стурбовані повідомленнями про незвичайну активність Росії поблизу України", - заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, США сподіваються на те, що Російська Федерація не повторить помилку, яку вона здійснила у 2014 році у відношенні до України. Водночас Штати не розуміють, які саме наміри Кремль має.

"У нас немає ясності щодо намірів Москви, але нам відомі її методики. І ми стурбовані, що Росія може зробити серйозну помилку, спробувавши заново зробити те, що вона зробила у 2014 році", - заявив Блінкен.