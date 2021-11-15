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США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України, - Bloomberg

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Понеділок 15 листопада 2021 19:04
США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України, - Bloomberg Фото: США і ЄС можуть ввести санкції проти Росії, у разі агресії проти України (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати і європейські союзники обговорюють можливі заходи у відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін зробить військові дії проти України. Зокрема, нові санкції проти Москви і подальшу допомогу Києву в забезпеченні безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлені американські чиновники запропонували ідею пакету заходів в ході обговорень з європейськими колегами, повідомивши їм, що адміністрація президента США Джо Байдена вже розробляє різні варіанти протидії можливим діям Росії, за словами людей, знайомих з ходом обговорень.

Планування знаходиться на ранній стадії всередині США, і буде потрібно більше обговорень, перш ніж шукати підтримку інших країн. Обговорення нових заходів проти Москви відбувається після того, як американські чиновники забили тривогу з приводу того, що Росія, можливо, розглядає можливість вторгнення в Україну, оскільки між РФ і Європейським союзом виникла напруженість з усіх питань - від мігрантів до поставок енергоносіїв. Кремль заперечує будь-які подібні наміри.

За словами двох співрозмовників, можливі заходи також спрямовані на те, щоб утримати Путіна від подальшої агресії щодо України, давши зрозуміти, що буде дана сильна і скоординована відповідь. Однак джерела видання відмовилися уточнити, які саме заходи можуть бути включені, але, враховуючи, що жорсткі санкції вже накладені на багато частин російської економіки, включаючи її оборонний і фінансовий сектори, однією з областей, яку можна атакувати, може стати енергетика.

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