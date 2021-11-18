Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину

В последние недели все чаще со стороны западных партнеров звучат заявления о возможном вторжении российских войск в Украину. Сперва американские медиа опубликовали спутниковые снимки якобы подтверждающие концентрацию сил на украинском направлении. Затем их источники сообщили, что Штаты предупредили европейских союзников о риске полномасштабной войны.

В итоге топ-чиновники западных демократий выступили с нетипично прямолинейными заявлениями. Так госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года". Франция и Германия пригрозили Кремлю "серьезными последствиями". А в Великобритании добавили, что опасаются "случайной" войны.

Помимо того, на Западе, очевидно, считают мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши, а также "газовую войну" Кремля против ЕС частями одного большого пазла. Своего рода отвлекающими маневрами, чтобы потенциально в нужный момент направить свои войска против Украины. И тогда Европа вряд ли сможет вмешаться в ситуацию должным образом, завязнув в решении сразу нескольких кризисов на разных фронтах. Москва, ожидаемо, все подозрения и обвинения категорически отвергает.

Степени риска

"Есть серьезное беспокойство. Изображения, которые доступны даже из открытых источников, очень четко показывают, что происходит необычная концентрация вблизи границ Украины российских танков, артиллерии, бронетехники, а также другого вооружения и подразделений, которые очень боеспособны. О мотивах России всегда очень трудно догадаться. Так что у нас есть поводы для беспокойства", – отметил источник РБК-Украина среди западных дипломатов.

Скопление стотысячной группировки российских войск возле украинских границ наблюдалось и весной этого года, но тогда уровень "обеспокоенности" Запада, казалось, был на порядок ниже. Что поменялось? Вероятно, ответ следует искать в отчете разведывательной компании Jansen, выдержки из которого опубликовал Bloomberg. Аналитики утверждают, что переброска тяжелого вооружения в этот раз происходит скрытно и при помощи элитных подразделений.

Тем более, что техника, которая была подведена на украинском направлении в ходе весенних манеров армии РФ и сентябрьских учений, по данным разведки, не вернулась в пункты постоянного базирования. Россияне отвели живую силу, а вот танки, артиллерия и ракетные системы остались возле границы.

"Весной это были учения, которые были объединены на территории РФ, Беларуси и в оккупированном Крыму. Когда во время учений происходит передислокация войск – она понятна и открыта, за этим можно наблюдать. Но мы видели перемещения и прошлой зимой, новые пункты дислокации – "нули" – они тоже не вчера начали строиться. Все это мы отслеживаем и фиксируем", – сказал РБК-Украина глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

Глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес объяснил изданию, что Кремль собирает все больше сил, на случай "если будет принято решение действовать". Однако, по его мнению, расширение вооруженного конфликта в Украине не является неизбежным.

"За последние несколько месяцев президент Путин сделал много очень резких откровенных заявлений, также и от других звучало много сомнений и хвастовства в отношении будущего Украины и ее легитимности. Последние перемещения и развертывания сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась. Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают", – уточнил Ходжес.

При этом украинские власти поначалу были очень осторожны в описании происходящего и своих прогнозах. Мол, подобную картину мы наблюдаем уже семь лет и ничего необычного в передвижениях российской армии нет. Однако сейчас сообщения украинской разведки совпадают с данными западных партнеров, заявила РБК-Украина заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, их выводы базируются не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы.

"Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны Российской Федерации. В частности, сейчас информация нашего Главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", – добавила Маляр.

Логика и логистика

В то же время открытая информация и даже обнародованные спутниковые снимки, по сути, не показали ничего нового. К примеру, скопление военной техники возле города Ельня за несколько сотен километров от украинской границы – далеко не секрет, ведь там еще с 1957 года базируется танковая дивизия, отметил бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов.

"Там четко понятно, что техника стоит на хранении, она размещена с минимальными дистанциями… Президент правильно сказал: сто тысяч военных мы наблюдаем. Так мы их наблюдаем с 2015 года. Никто не может нам толком сказать, где сосредоточена ударная группировка, если Россия собралась в наступление. В стокилометровой зоне от наших границ вы не найдете войск, которые сосредотачиваются для формирования ударной группировки", – уточнил он в комментарии РБК-Украина.

Военный эксперт Михаил Жирохов, в свою очередь считает, что предпосылок для широкомасштабного вторжения на данный момент нет. Ведь для такого наступления нужно наладить логистические цепочки, по крайней мере, подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и так далее.

"Большая война – это не неделя, не две и не три. Если исходить из постулатов военной науки, то там должны поезда ехать сейчас днем и ночью. Обеспечение хотя бы одной, а у россиян две армии на западной границе, – это огромнейшая проблема. Таких передвижений мы сейчас не видим. За прошедшие годы мы видели и больше российских войск у границ", – сказал изданию эксперт.

Эксперты считают, что концентрация войск РФ у границ Украины не перерастет во вторжение (фото: Sean Gallup/Getty Images)

Жданов добавил, что для наступления нужно должным образом подготовить и личный состав. По его словам, "солдата нужно гонять на полигоне минимум месяц", чтобы он вспомнил все боевые навыки, и только после этого пускать в бой. Такую подготовку аналитики в последнее время также не отмечали.

"Плюс резерв. В первый день вы потеряете от 30% до 50% личного состава, чем его восполнять? На второй день не будет чем наступать. Да и кто в зиму пойдет в наступление? Это провальная кампания. Немцы под Москвой в 1941 замерзли, Красная армия замерзла в Финскую войну. Это самоубийство", – уверен бывший "оперативник" Генштаба.

Потому не исключено, что зафиксированные "телодвижения" российской армии, как и растянутое во времени наращивание сил у западных границ РФ – это традиционная "игра мускулами". Вместе с мигрантскими штурмами рубежей Евросоюза и феноменально высокой ценой газа, вызванной, в том числе, отказом "Газпрома" увеличивать транзит через Украину, такие действия создают крайне напряженную атмосферу в регионе.

"Что означает эта новая путинская тактика? Скорее всего, это все то же давление на Украину и на Запад, но в других формах. Путин хочет запугать Зеленского и вынудить его к уступкам. Давление происходит даже больше через провокацию энергетического кризиса, чем военным путем. А концентрацией войск возле украинских границ Путин давит и на Запад. Это способ вынудить западных лидеров выйти на переговоры с собой и навязать новые правила игры", – объяснил изданию политолог Владимир Фесенко.

Друзья по оружию

И все же полностью отметать возможность новой агрессии Кремля против Украины нельзя. Самую популярную ремарку на эту тему среди собеседников РБК-Украина разных рангов от военных до дипломатов можно сформулировать так: "Что происходит в голове у Путина, знает только Путин". Потому тут важно понимать, что Украина может противопоставить агрессору и кто ей в этом готов помочь.

"Сейчас говорят о возможности вторжения, но по моему мнению и по мнению экспертов и военных, эта угроза всегда есть. Кто-то пытается это высчитывать в каких-то процентах. Но я уверен, что Вооруженные Силы готовы дать отпор, ни у кого нет никакого страха, мы готовы к любым обстоятельствам и решениям со стороны Путина. Это главное", – заявил изданию глава оборонного комитета Рады Александр Завитневич.

На что Украина может рассчитывать в столько непредсказуемой и потенциально сложной ситуации? Очередной виток путинской агрессии неминуемо повлечет за собой новые санкции. По данным Bloomberg, такой сценарий Штаты уже начали обсуждать с европейскими партнерами. С учетом жестких ограничений, наложенных на сектор экономики РФ за последние семь лет, не исключено, что под удар может попасть российская энергетика. Однако о масштабной военной поддержке речь пока не идет.

"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, – мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – заявил на днях верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Украине пока не приходится рассчитывать на прямую военную поддержку (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В то же время европейские военные все же могут в обозримом будущем появиться на территории Украины. Правда, в составе учебной миссии, с такой инициативой выступили страны Балтии, а также Польша, Румыния и Словакия. О готовности присоединиться к этой инициативе заявила и Швеция. На выходных британские СМИ сообщили, что батальон спецназа SAS также готовится к возможной отправке в Украину, но официально подтвердить эту информацию не удалось.

В целом, похоже на то, что Запад скорее делает все, чтобы не допустить новой эскалации, в том числе выступая с резкими заявлениями на упреждение, чем действительно готовится жестко реагировать в случае, если российские танки пойдут на Киев. В Украине же напоминают, что борьба за мир на европейском континенте не может ложиться на плечи только одной страны.

"Мы благодарны западным партнерам за то, что они привлекают внимание европейское сообщества к развитию ситуации вблизи наших границ и поддерживают Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Впрочем, милитарная активность России представляет угрозу не только Украине, но и другим европейским странам. Поэтому предотвращение эскалации вооруженной агрессии России должно быть общим делом Украины и Запада", – резюмировала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь отметил, что Украина вместе с партнерами реализует трехуровневый план по сдерживанию РФ. Посредством дипломатических инструментов союзники предупреждают Россию о последствиях новой агрессии. В экономической плоскости предусмотрены те самые санкции, вплоть до удара по "Северному потоку - 2". На военно-политическом уровне ожидаются дополнительные поставки оборонного вооружения, углубленное взаимодействие по линии разведки и увеличение присутствия в Черном море.

"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решительности. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим и поддержка каждого партнера для нас важна", – добавил Кулеба.