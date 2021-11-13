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Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України, - ОП

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Київ, Субота 13 листопада 2021 09:43
Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України, - ОП Фото: заступник голови офісу президента Роман Машовець (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили Російської Федерації постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Після осінніх навчань вся бойова техніка залишилася поблизу кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України, яке цитує інтерв'ю заступника голови Офісу президента Романа Машовця для Military Times.

За його словами, у другій половині 2021 року російські війська провели комплекс командно-штабних навчань біля кордону України. Після їхнього завершення до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, такі як танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України.

Машовець наголосив, що Росія не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не тільки має військовий конфлікт із Російською Федерацією на своїх територіях, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", - заявив він.

Він також прокоментував застосування безпілотника "Байрактар" на Донбасі, заявивши, що показав ефективність не тільки для розвідки.

"Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони та готові це робити у майбутньому", - додав Машовець.

Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікувало матеріал, у якому стверджується, що США попередили Євросоюз про загрозу воєнного наступу Росії на Україну.

Франція вже застерегла Росію щодо серйозних наслідків нової агресії проти України.

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