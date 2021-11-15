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Франція та Німеччина обіцяють демотивувати Росію від нової агресії проти України, - Кулеба

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Польща, Понеділок 15 листопада 2021 19:09
Франція та Німеччина обіцяють демотивувати Росію від нової агресії проти України, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Франція та Німеччина обіцяють демотивувати Російську Федерацію від повномасштабної війни проти України. Планують провести комунікацію з Кремлем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами міністра, Франція й Німеччина заявили про наслідки для Росії у разі нової агресії проти України.

"Франція та Німеччина запевнили, що у разі, якщо Росія наважиться на повномасштабну військову операцію проти України, то будуть наслідки. Ми домовилися, що буде проведена комунікація з Росією, щоб демотивувати її від цих дій", - відзначив Кулеба.

Під час сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, Кулеба порушив питання того, що саме партнери України можуть зробити, аби стримати Росію від повномасштабної війни.

"Це не лише політична комунікація. Це й усвідомлення Росією конкретних наслідків для її, зокрема економіки, у разі агресивних дій", - додав міністр.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Кулеба закликав партнерів України посилити санкції проти Росії.

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