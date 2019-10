Білий дім вирішив відмовитися від передплати The New York Times і The Washington Post

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Білий дім заради економії припинить передплату федеральними відомствами The New York Times і The Washington Post

Білий дім хоче повністю відмовитися від передплати федеральними відомствами газет The New York Times і The Washington Post. Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За її словами, відмова від передплати на газети дозволить Сполученим Штатам заощадити пристойну суму. За пвдрахунками, країна може зберегти сотні тисяч доларів платників податків.

"Не продовжувати передплату - означає значно заощаджувати кошти", - сказала Грішем.

Наголошується, що раніше Трамп сказав помічникам анулювати передплату Білим домом газет The New York Times і The Washington Post.

Президент США регулярно критикує ЗМІ за несправедливе освітлення свого Білого дому. Трамп стверджував, газети The New York Times і The Washington Post приречені покинути ринок мас-медіа через схильність до створення "фейкових новин". Він назвав першу газету такою, яка "постійно лажає", другу - "пропагандистською машиною Amazon".

Нагадаємо, The New York Times писала, що за публікацією досьє проти сина колишнього віце-президента Джозефа Байдена Хантера стоїть український прокурор Костянтин Кулик. Видання писало, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив в правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичної напруженості в США і справи про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

Раніше РБК-Україна писало, що Конгрес США для надання свідчень у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США.

Додамо, що головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дав свідчення у Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Державного департаменту.