Сондленд дасть свідчення в Конгресі, незважаючи на заборону Держдепу, - The Hill

Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Сондленд дасть свідчення в Конгресі 17 жовтня

Головний свідок у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа, посол США в Європейському союзі Гордон Сондленд дасть свідчення в Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Державного департаменту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як заявляють адвокати Сондленда, він з нетерпінням чекає дачі показань у Конгресі.

"Незважаючи на нинішнє наказ Державного департаменту не давати показань, посол Сондленд відвідає Конгрес, і він з нетерпінням чекає дачі показань у четвер", - йдеться в заяві адвокатів Сондленда, Роберта Лускина і Кваме Менлі.

Також адвокати зазначили, що Сондленд не уповноважений обмінюватися документами, які відносяться до його офіційних обов'язків, розшукуваними Конгресом, оскільки вони є власністю федерального уряду.

"Посол Сондленд не розпоряджається своїми документами. У відповідності з федеральними законами і нормативними актами, Державний департамент має виняткові повноваження на підготовку таких документів, і посол Сондленд сподівається, що матеріали будуть передані комітетам до його показань у четвер", - заявили адвокати.

Нагадаємо, демократи в п'ятницю, 4 жовтня, направили лист віце-президента Майку Пенси з проханням надати документи щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп використовував віце-президента Майка Пенси для тиску на українського лідера.

Видання The New York Times писало, що двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яке зобов'язало б Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins.