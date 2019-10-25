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Белый дом решил отказаться от подписки на The New York Times и The Washington Post

Новости » В мире    25.10.2019 - 02:02
Белый дом решил отказаться от подписки на The New York Times и The Washington Post
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Белый дом ради экономии прекратит подписку федеральных ведомств на The New York Times и The Washington Post

Белый дом хочет полностью отказаться от подписки федеральных ведомств на газеты The New York Times и The Washington Post. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По ее словам, отказ от подписки на газеты позволит Соединенным Штатам сэкономить приличную сумму. По подсчетам, страна может сохранить сотни тысяч долларов налогоплательщиков.

"Не продлевать подписку - значить значительно экономить средства", - сказала Гришэм.

Отмечается, что ранее Трамп сказал помощникам аннулировать подписку Белого дома на The New York Times и The Washington Post.

Президент США регулярно критикует СМИ за несправедливое освещение своего Белого дома. Трамп утверждал, газеты The New York Times и The Washington Post обречены покинуть рынок массмедиа из-за склонности к созданию "фейковых новостей". Он назвав первую газету "постоянно лажающей", вторую - "пропагандистской машиной Amazon".

Напомним, The New York Times писало, что за публикацией досье против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера стоит украинский прокурор Константин Кулик. Издание писало, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политической напряженности в США и дела об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина писало, что в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызывали по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США.

Добавим, что главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд дал показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.

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