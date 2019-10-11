ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Конгрес США викликають ще п'ять чиновників з адміністрації Трампа

Новини » Політика    11.10.2019 - 22:26
У Конгрес США викликають ще п'ять чиновників з адміністрації Трампа
Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

Основна частина слухань заплановано на наступний тиждень

В Конгрес США для дачі показань про телефонній розмові президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського викликають щонайменше, п'ять нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, основна частина слухань заплановано на наступний тиждень.

Таким чином, 14 жовтня в Конгрес запрошена колишня радниця президента Дональда Трампа, яка відповідала за питання Росії і України Фіона Хілл.

наступного дня, 15 жовтня, сплановані слухання з заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом, який займається, зокрема, українським напрямком.

У четвер, 17 жовтня, очікується проведення слухань з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом і радником державного секретаря США Ульріхом Брехбулом, прізвища яких неодноразово фігурували у скарзі розвідника США.

Для свідчень у Палаті представників повинен прибути також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дасть свідчення в Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Держдепартаменту.

Крім того, демократи в п'ятницю, 4 жовтня, направили лист віце-президента Майку Пенси з проханням надати документи щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп висунув кандидатуру посла в Росії Йованович на слуханнях в Конгресі відкинула звинувачення Джуліані і Луценка
Новини України Сполучені Штати АмерикиКонгресс США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся