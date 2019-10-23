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Білий дім відреагував на викривальні свідчення Тейлора в Конгресі

Новини » Політика    23.10.2019 - 10:52
Білий дім відреагував на викривальні свідчення Тейлора в Конгресі
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Білий дім назвав розслідування демократів "нісенітницею" та "наклепницькою кампанією"

Білий дім відреагував на свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN, посилаючись на опубліковану прес-секретаркою Стефані Грішем заявою.

Грішем наполягає на тому, що президент Трамп не вимагав ніякої послуги в України.

"Президент Трамп не зробив нічого поганого - це скоординована наклепницька кампанія від законодавців і радикально обраних бюрократів, які ведуть війну проти Конституції", - заявила вона.

Вона назвала розслідування демократів "нісенітницею" та "наклепницькою кампанією".

Крім того, видання CNN опублікувало головні тези свідчень Тейлора.

Раніше РБК-Україна писало, що Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, у якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Нагадаємо, в Конгрес США для дачі свідчень у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США.

Додамо, що головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дав свідчення у Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Державного департаменту.

Радниця Трампа із саміту G7 йде у відставку Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа
Новини України Білий дімімпічментДональд Трамп
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