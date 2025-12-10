Белгородская ТЭЦ под ударом: взрывы слышны в городе, часть домов без света

Вечером 10 декабря в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность, после чего в некоторых домах пропало электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Впервые сигнал о ракетной опасности прозвучал в 19:17, повторно ее объявляли в 19:33. Местные власти призвали граждан пройти в укрытия и соблюдать меры безопасности.

В это время в соцсетях жители Белгорода сообщали об очень громких звуках над городом.

По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, системы противовоздушной обороны успешно сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом.

Вот только в некоторых домах вблизи улицы Калинина и Белгородской ТЭЦ временно пропало электроснабжение. Пока неизвестно, связано ли это с возможным ударом по ТЭЦ.

Также известно, что в городе было повреждено остекление в одном из частных домов, а в поселении Майский осколки повредили два автомобиля.

Предыдущие атаки по Белгородской ТЭЦ

Атаки на ТЭЦ в Белгороде уже не единичны - за последние месяцы город регулярно подвергается ударам по энергетической инфраструктуре, что приводит к масштабным отключениям света и отопления в регионе.

Например, в ночь с 8 на 9 ноября 2025 года по теплоэлектроцентрали "ТЭЦ "Луч" в Белгороде был нанесен удар. По сообщениям местных источников, падение обломков и повреждение оборудования привели к масштабному "блэкауту" - более 20 тысяч жителей города остались без электроэнергии и отопления.

По информации украинских и международных источников, в результате атаки серьезно пострадали газотурбинные установки ТЭЦ, вырабатывавшие электроэнергию для города. К этому времени станция оставалась одной из последних действующих электростанций Белгорода после предыдущих повреждений другой ТЭЦ.

11 октября Белгород также оказался под ракетным ударом. В результате обстрела была повреждена ТЭЦ "Луч", большинство районов города оказались без света. А 13 октября по российскому городу снова прилетело. Предварительно, были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ, из-за чего она полностью вышла из строя.