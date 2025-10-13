Ответ за Харьков: Белгород и Курская область остались без света

В понедельник вечером, 13 октября, российский Белгород и Курская область остались без электроэнергии. Это произошло после того, как враг нанес удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

"Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. Белгород и Курщина сейчас также получили удары и потеряли свет", - пишет он. Между тем ряд местных пабликов РФ подтверждают, что в Белгороде и Курской области действительно проблемы со светом.