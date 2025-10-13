ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ответ за Харьков: Белгород и Курская область остались без света

Понедельник 13 октября 2025 23:30
UA EN RU
Ответ за Харьков: Белгород и Курская область остались без света Иллюстративное фото: в Белгороде и Курской области пропал свет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник вечером, 13 октября, российский Белгород и Курская область остались без электроэнергии. Это произошло после того, как враг нанес удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

"Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. Белгород и Курщина сейчас также получили удары и потеряли свет", - пишет он.

Между тем ряд местных пабликов РФ подтверждают, что в Белгороде и Курской области действительно проблемы со светом.

Удар РФ по Харькову и проблемы со светом в РФ

Напомним, что этим вечером россияне атаковали Харьков КАБами. По информации местных властей, под ударом оказался Слободской район и был зафиксирован крупный пожар в Салтовском районе.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что враг попал по территории медицинского учреждения, в результате чего разрушено одно из хозяйственных сооружений. Есть пострадавшие среди людей, повреждены авто. Кроме того, в результате ударов три района Харькова частично обесточены.

Также мы писали, что Российская Федерация в последнее время тоже получает регулярные ответы. В частности, в субботу 11 октября Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом, в результате чего в городе начались перебои света. Местные каналы писали, что атакована ТЭЦ "Луч".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгород Блэкаут Курская область
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит