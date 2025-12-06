ua en ru
Россияне "потеряли" авиабомбу и устроили блэкаут в Белгороде

Россия, Белгород, Суббота 06 декабря 2025 20:36
Россияне "потеряли" авиабомбу и устроили блэкаут в Белгороде
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 6 декабря устроили в Белгороде блэкаут. Российский самолет "потерял" управляемую авиабомбу, этот КАБ упал на подстанцию в городе и повредил ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что вечером 6 декабря в Белгороде прогремел мощный взрыв, центр города был полностью обесточен. Россиянам удалось восстановить электроснабжение только через час после отключения.

Как стало известно, взрыв произошел в Восточном округе Белгорода - возле местной подстанции. Тревогу не объявляли, ракетной и дроновой опасности не было. Только позже стало известно, что там упала российская авиабомба с самолета, который летел в направлении украинской границы.

Российские каналы предположили, что имело место очередное традиционное "нештатное схождение" КАБа, которых было уже немало - десятки управляемых авиабомб только за последний год упали на поля вблизи Белгорода и на его пригороды. Сейчас степень повреждений подстанции неизвестна, но ее удалось частично отремонтировать.

Напомним, что прошлый блэкаут в Белгороде произошел вечером 8 ноября. Без света тогда оказались более 20 тысяч абонентов, россияне жаловались на якобы ракетный удар Сил обороны Украины по подстанции.

Это был уже четвертый блэкаут в российском городе на тот момент. Еще 5 октября россияне жаловались, что по подстанции "Луч" в Белгороде якобы нанесли ракетный удар. В ночь на 6 октября губернатор области сообщил, что без света остались почти 40 тысяч жителей.

11 октября Белгород также оказался под ракетным ударом. В результате обстрела была повреждена ТЭЦ "Луч", большинство районов города оказались без света. А 13 октября по российскому городу снова прилетело. Предварительно, были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ, из-за чего она полностью вышла из строя.

