В Белгороде масштабный блэкаут: тысячи россиян сидят без света

В российском Белгороде вечером 8 ноября произошел масштабный блэкаут. По меньшей мере 20 тысяч россиян сидят без света, россияне жалуются на якобы ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.