В Белгороде масштабный блэкаут: тысячи россиян сидят без света
В российском Белгороде вечером 8 ноября произошел масштабный блэкаут. По меньшей мере 20 тысяч россиян сидят без света, россияне жалуются на якобы ракетный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что по теплоэлектростанции "Луч" в городе якобы был нанесен ракетный удар. Атака повредила газотурбинные установки на ТЭЦ, они прекратили работу. ТЭЦ "Луч" обеспечивает электропотребление в самом Белгороде и в близлежащих населенных пунктах.
Сейчас часть Белгорода обесточена. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что более 20 тысяч россиян находятся без света. Также он традиционно наврал, что российская противовоздушная оборона "перехватила" воздушные цели, а в ситуации виноваты "обломки".
Блэкауты в Белгороде
Напомним, что Белгород, один из ближайших к Украине российских городов, регулярно отвечает за российские теракты против украинской энергетики.
В частности, 5 октября россияне жаловались, что по подстанции "Луч" в Белгороде был нанесен ракетный удар. В результате обстрела подстанция загорелась, а в большинстве районов города возникли масштабные переломы со светом.
В ночь на 6 октября губернатор области сообщил, что без света остались почти 40 тысяч жителей. Причем днем того же дня в городе тоже не было света после очередной атаки.
11 октября Белгород также оказался под ракетным ударом. В результате обстрела была повреждена ТЭЦ "Луч", большинство районов города оказались без света. А 13 октября по российскому городу снова прилетело. Предварительно, были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ, из-за чего она полностью вышла из строя.