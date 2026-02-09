В Белгороде объявлена массовая эвакуация, - росСМИ

В Белгородской области сложилась критическая ситуация с отоплением, из-за чего власти начали срочную эвакуацию жителей в другие регионы России. Программа касается прежде всего детей, пожилых людей и семей с особыми потребностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Критический сбой в теплоснабжении

Власти региона сообщили, что ремонтные работы на объектах энергетики не дали ожидаемого результата, и город оказался на грани отключения отопления.

В условиях низких температур коммунальные службы вынуждены были слить воду из систем отопления в 455 многоквартирных домах.

Без тепла остались также 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник и 4 высших учебных заведения. В социальных сетях появляются видео, где слив воды производится прямо на лестничные клетки подъездов.

Эвакуация наиболее уязвимых групп населения

Сейчас программа переселения затрагивает детей школьного возраста, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров.

Решение о временном вывозе связано с угрозой размораживания труб и невозможностью быстро восстановить нормальное теплоснабжение. Точные сроки возвращения жителей в дома пока не определены.

Последствия для города и коммунальной инфраструктуры

Отсутствие отопления затронуло не только жилой сектор, но и социальные объекты, создавая дополнительные риски для детей и пожилых людей.

Власти региона продолжают следить за ситуацией, однако массовое вмешательство и эвакуация остаются единственным способом минимизировать угрозу для здоровья населения.