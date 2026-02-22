ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Бєлгород атакували ракети, побита інфраструктура: світло, вода та тепло будуть не у всіх

Неділя 22 лютого 2026 23:55
UA EN RU
Бєлгород атакували ракети, побита інфраструктура: світло, вода та тепло будуть не у всіх Фото: працівники російської МНС (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Бєлгород та Бєлгородський округ зазнали маосваного ракетного удару. Через серйозні пошкодження інфраструктури в місті частковий блекаут, є проблеми з подачею води та тепла.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також: У Бєлгороді оголошено масову евакуацію, - росЗМІ

В пабліках публікують кадри ракетного обстрілу Бєлгорода - чутно гул сігналізацій від машин, вибухи; видно спалахи після ударів.

Очевидці коментують, що в місті тотальна темнота - світло роздається лише від автомобільних фар.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив ракетну атаку.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу. Внаслідок цього є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла до будинків мешканців", - написав Гладков.

За його словами, масштаб пошкоджень у повному обсязі оцінять пізніше. Усі оперативні служби на місцях. Інформація про наслідки уточнюється.

Слід зазначити, що деякі пабліки пишуть - внаслідок ракетного обстрілу Бєлгорода була пошкоджена Фрунзенська електропідстанція. Також пулікуються кадри після удару по цій підстанції.

Оновлено о 00:02

В пабліках з'явились кадри прильоту ракети ніби-то по Бєлгородській ТЕЦ.

Попередні атаки на Бєлгород

Як відомо, атаки на Бєлгород трапляються час від часу. Місто піддається обстрілам дронів та ракет. Наприклад, 7 лютого Бєлгород зазнав атаки невідомих ракет. Після ударів у місті виник блекаут.

За кілька днів до цього, 5 лютого Бєлгород теж зазнав ракетної атаки, унаслідок чого в усій області почалися відключення світла, тепла і води.

14 лютого стало відомо, що російський Бєлгород унаслідок ударів по енергетиці залишився без опалення і гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ракетна атака Бєлгород
Новини
Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Зеленський про теракт у Львові: Росія готує нові напади, силовики отримали завдання
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"