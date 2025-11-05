Спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами, - СМИ
Спецслужбы Бельгии считают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство - вероятнее всего, Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga.
Источники издания в спецслужбах указали на несколько признаков иностранного вмешательства в ситуации с запуском беспилотников. Среди прочего, они летают в определенной формации в условиях темноты и вблизи важных объектов.
Спецслужбы Бельгии считают, что такие действия "выходят за пределы возможностей любителей".
Отмечается, что опасения относительно участия России возросли на фоне переговоров об использовании замороженных российских активов, большинство которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для поддержки Украины.
Неизвестные дроны возле военной базы в Бельгии
Напомним, в ночь 1 ноября, в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.
Он прямо не обвинял в этом Россию, однако намекнул, что других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии не видит.
Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".
Вечером 4 ноября в Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель снова заметили неизвестные беспилотники.
Жители города Пер, который находится недалеко от военной базы, сообщили о пролете шести дронов неизвестного происхождения.