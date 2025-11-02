ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Замеченные в Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами, - министр

Бельгия, Воскресенье 02 ноября 2025 21:55
UA EN RU
Замеченные в Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами, - министр Фото: Тео Франкен, министр обороны Бельгии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что неизвестные дроны, которые заметили над военной базой Кляйне-Брогель, шпионили за истребителями и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Они (дроны, - ред.) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию", - заявил он.

В то же время Франкен прямо не обвинял в этом Россию, однако намекнул, что не видит других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии.

"Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие", - подчеркнул бельгийский министр.

Он отметил, что сейчас "действительно война дронов", и добавил, что министерство обороны его страны должно к этому подготовиться.

Неизвестные дроны над Бельгией

Напомним, в ночь на субботу, 1 ноября, в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.

На место инцидента прибыла полиция, однако не обнаружила ни беспилотника, ни его пилота.

Отметим, несколько дней назад над одной из бельгийских военных баз также замечали неизвестные дроны, причем дважды. После их обнаружения полиция и военная разведка инициировали расследование.

Тео Франкен охарактеризовал инцидент как "очевидно спланированную операцию против сердца" армии Бельгии. Он предположил, что неизвестные дроны искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Дрони
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН