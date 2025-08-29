RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Бельгия рассмотрит отправку военных в Украину после мирного соглашения

Фото: министр обороны Бельгии Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бельгия не исключает возможности направления бельгийских военных в Украину. Страна рассматривает участие своего контингента в поддержке украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена на неформальной встрече министров обороны ЕС в Копенгагене.

Министр обороны Бельгии не исключил, что в Украину могут быть направлены бельгийские военные.

"Относительно военного контингента в Украине - мы подумаем над этим", - заявил Франкен.

Бельгия поддерживает Украину

Заметим, что министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с министрами стран Бенелюкса в Одессе сообщил, что Бельгия готова отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.

По его словам, когда будет принято решение о прекращении огня в Украине, Бельгия готова принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом.

Стоит отметить, что недавно "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине.

После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину, а также направить своих военных планировщиков в США для консультаций.

Известно, что в Германии также не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отметила готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Эстония, как и Берлин, также готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты.

Между тем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не будет отправлять войска в Украину.

По его словам, среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы.

