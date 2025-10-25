Бельгия планирует получать от замороженных активов РФ более 1 млрд евро ежегодно, - СМИ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался поддержать предложения по изъятию замороженных российских активов, в частности потому, что Брюссель также на них зарабатывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir .

По данным издания, доход депозитария Euroclear от реинвестирования российских активов уже передается Еврокомиссии на поддержку Украины. Однако замороженные активы также пополняют бельгийский бюджет, поскольку с прибыли от них уплачивается налог.

Так, Бельгия планирует использовать эти доходы для финансирования военных расходов на 1,2 млрд евро ежегодно.

В четверг бельгийский премьер заявил, что страна заблокирует решение ЕС о конфискации российских активов, если союзники не предоставят гарантий. Он пояснил, что при реализации такого сценария Москва заберет у западных компаний активы, находящиеся в России, и бизнес начнет подавать иски к инициаторам экспроприации.

Неожиданная позиция Бельгии стала сюрпризом для дипломатов, министров и высокопоставленных чиновников ЕС.

В итоговых документах встречи исчезли любые прямые упоминания об использовании замороженных российских активов для финансирования так называемого "репарационного кредита" для Украины, а также - предложения по учету бельгийских оговорок.