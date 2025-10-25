Бельгия планирует получать от замороженных активов РФ более 1 млрд евро ежегодно, - СМИ
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался поддержать предложения по изъятию замороженных российских активов, в частности потому, что Брюссель также на них зарабатывает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.
По данным издания, доход депозитария Euroclear от реинвестирования российских активов уже передается Еврокомиссии на поддержку Украины. Однако замороженные активы также пополняют бельгийский бюджет, поскольку с прибыли от них уплачивается налог.
Так, Бельгия планирует использовать эти доходы для финансирования военных расходов на 1,2 млрд евро ежегодно.
В четверг бельгийский премьер заявил, что страна заблокирует решение ЕС о конфискации российских активов, если союзники не предоставят гарантий. Он пояснил, что при реализации такого сценария Москва заберет у западных компаний активы, находящиеся в России, и бизнес начнет подавать иски к инициаторам экспроприации.
Неожиданная позиция Бельгии стала сюрпризом для дипломатов, министров и высокопоставленных чиновников ЕС.
В итоговых документах встречи исчезли любые прямые упоминания об использовании замороженных российских активов для финансирования так называемого "репарационного кредита" для Украины, а также - предложения по учету бельгийских оговорок.
Что предшествовало
Напомним, ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря.
Отмечалось, что для Украины это не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании покрыты.
При этом лидеры ЕС подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько потребуется. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии России.