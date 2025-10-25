Бельгія планує отримувати від заморожених активів РФ понад 1 млрд євро щороку, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відмовився підтримати пропозиції щодо вилучення заморожених російських активів, зокрема тому, що Брюссель також на них заробляє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir .

За даними видання, дохід депозитарію Euroclear від реінвестування російських активів вже передається Єврокомісії на підтримку України. Проте заморожені активи також поповнюють бельгійський бюджет, оскільки з прибутку від них сплачується податок.

Так, Бельгія планує використати ці доходи для фінансування військових витрат на 1,2 млрд євро щороку.

У четвер бельгійський прем'єр заявив, що країна заблокує рішення ЄС щодо конфіскації російських активів, якщо союзники не нададуть гарантій. Він пояснив, що при реалізації такого сценарію Москва забере у західних компаній активи, що знаходяться в Росії, і бізнес почне подавати позови до ініціаторів експропріації.

Неочікувана позиція Бельгії стала сюрпризом для дипломатів, міністрів і високопосадовців ЄС.

У підсумкових документах зустрічі зникли будь-які прямі згадки про використання заморожених російських активів для фінансування так званого "репараційного кредиту" для України, а також – пропозиції щодо врахування бельгійських застережень.