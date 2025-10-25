Бельгія планує отримувати від заморожених активів РФ понад 1 млрд євро щороку, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відмовився підтримати пропозиції щодо вилучення заморожених російських активів, зокрема тому, що Брюссель також на них заробляє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.
За даними видання, дохід депозитарію Euroclear від реінвестування російських активів вже передається Єврокомісії на підтримку України. Проте заморожені активи також поповнюють бельгійський бюджет, оскільки з прибутку від них сплачується податок.
Так, Бельгія планує використати ці доходи для фінансування військових витрат на 1,2 млрд євро щороку.
У четвер бельгійський прем'єр заявив, що країна заблокує рішення ЄС щодо конфіскації російських активів, якщо союзники не нададуть гарантій. Він пояснив, що при реалізації такого сценарію Москва забере у західних компаній активи, що знаходяться в Росії, і бізнес почне подавати позови до ініціаторів експропріації.
Неочікувана позиція Бельгії стала сюрпризом для дипломатів, міністрів і високопосадовців ЄС.
У підсумкових документах зустрічі зникли будь-які прямі згадки про використання заморожених російських активів для фінансування так званого "репараційного кредиту" для України, а також – пропозиції щодо врахування бельгійських застережень.
Що передувало
Нагадаємо, раніше ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня.
Зазначалось, що для України це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні покриті.
При цьому лідери ЄС підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії.