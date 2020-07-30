У Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнера", а главу ОАСК Вовка викликали на допит: новини за 29 липня

Колаж РБК-Україна

Під Мінськом затримали 32 бойовика ПВК "Вагнера", президент України Володимир Зеленський розповів про претендентів на пост глави делегації в ТКГ, главу ОАСК Павла Вовка викликали на допит. Детальніше про те, що сталося в середу, 29 липня, - в матеріалі РБК-Україна

В Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнера", - БелТА

Під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії "Вагнера". За інформацією правоохоронних органів, більше 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Про це повідомляє видання БелТА.

При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великих важких валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків. Вони спочатку заселилася в один з готелів Мінська, а потім перехали в один із санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію, повідомили в адміністрації. Сьогодні, 29 липня, їх затримали.

Зеленський про голову делегації в ТКГ: серед претендентів Кравчук і Резніков

Серед претендентів на посаду голови української делегації в ТКГ є перший президент України Леонід Кравчук та віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

Перший президент України Леонід Кравчук не виключає, що може очолити українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми. Кравчук збирається відвідати Офіс президента. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

У МОЗ розповіли, як буде працювати карантин з 1 серпня

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як працюватиме карантин з 1 серпня. Він нагадав про розподіл країни на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми змінили правила щодо карантину, починаючи з 1 серпня. Ми зробили розподіл на чотири зони... У кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які обмеження будуть стосуватися зеленої зони", - сказав міністр.

Він зазначив, що у зеленій зоні обовязкове виконання усіх правил карантину, які встановлені в країні - масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика.

На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

Під Полтавою невідомі розстріляли автомобіль, в результаті чого загинула людина у салоні транспорту. Інцидент стався на трасі Київ - Харків 29 липня. Розстріляну машину - чорний Mercedes-Benz S-Class - виявили недалеко від міста Пирятин близько чотирьох годин дня.

За попередніми даними, загиблий - житель Донецької області, 1985 року народження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Разом з тим в мережі називають ім'я жертви обстрілу, який нібито був кримінальним "авторитетом" і широко відомим у злочинному світі.

Главу ОАСК Вовка викликали на допит

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК. Відповідні повістки були опубліковані на сайті НАБУ.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру чолі ОАСК Павла Вовка, його заступнику Євгену Аблову, і іншим суддям Окружного адмінсуду Києва.

Їх підозрюють у прийнятті власних рішень і спроби захоплення влади в системі судоустрою.

Як повідомляло РБК-Україна, незважаючи на скандал, Павло Вовк не має наміру йти з посади глави ОАСК.

На українських дорогах стало більше радарів TruCAM: де саме перевіряють швидкість

В Україні крім камер автоматичної фіксації порушень ПДР також за дотриманням водіями дозволеної швидкості стежать мобільні прилади TruCAM. Зараз було прийнято рішення про збільшення кількості ділянок, на яких патрульні використовують такі прилади.

Про це 29 липня заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів у своєму Facebook. "Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM", - йдеться в повідомленні.