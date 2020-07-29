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Кравчук не виключає свого приєднання до ТКГ

Київ, Середа 29 липня 2020 20:11
Кравчук не виключає свого приєднання до ТКГ
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кравчук збирається обговорити це з Офісом президента

Перший президент України Леонід Кравчук не виключає, що може очолити українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми. Кравчук збирається відвідати Офіс президента.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, 30 липня він планує відвідати ОП, щоб обговорити можливість приєднання до переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі.

"Якщо мені запропонують (очолити делегацію ТКГ - ред.), я поставлю запитання та прохання, які в мене виникли. І коли ми досягнемо консенсусу… Розумієте відмовитись можна від будь-чого, але коли йдеться про життя і смерть людей, і людина щось може зробити - ну, відмовлятись дуже складно", - пояснив він.

Однак, наразі Кравчук не отримував офіційної пропозиції очолити делегацію в ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав двох претендентів на посаду голови української делегації ТКГ. Як розповів глава держави, очолити делегацію можуть віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков або перший президент Леонід Кравчук.

Про вихід Кучми з української делегації ТКГ стало відомо вчора, 28 липня; Зеленський подякував Кучмі за роботу на чолі української делегації в ТКГ.

Після виходу Кучми з ТКГ обов'язки голови української делегації було тимчасово покладено на Олексія Резнікова.

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