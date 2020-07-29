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Зеленський про голову делегації в ТКГ: серед претендентів Кравчук і Резніков

Київ, Середа 29 липня 2020 11:32
Зеленський про голову делегації в ТКГ: серед претендентів Кравчук і Резніков
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Рішення буде прийнято найближчими днями

Серед претендентів на посаду голови української делегації в ТКГ є перший президент України Леонід Кравчук та віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Потрібна людиина, яку поважають.

Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що рішення буде прийнято найближчими днями.

"Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє РФ, яку поважають в Україні, яка не зрадить Україну в складні моменти, людина з досвідом. Цей вибір - це не просто чергова посада, це один з найскладніших кадрових виборів", - заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський відвідує «Охматдит» з нагоди відкриття другої черги нового корпусу.

Президент України Володимир Зеленський відвідує «Охматдит» з нагоди відкриття другої черги нового корпусу.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 29 липня 2020 р.

Тим часом, поки тимчасово виконувати обов'язки очільника української делегації у переговорах у Мінську буде Олексій Резніков.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма йде з посади глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

Це був другий прихід Кучми до ТКГ, Зеленський повернув його в переговорний процес після того, як став президентом.

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