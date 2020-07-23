ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суддя Вовк не має наміру йти з посади після скандалу з плівками

Київ, Четвер 23 липня 2020 08:34
Суддя Вовк не має наміру йти з посади після скандалу з плівками
Фото: Павло Вовк (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черниш

Записи розмов Вовк вважає сфальсифікованими

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив, що не буде йти з посади. Записи розмов у кабінеті він називає сфальсифікованими.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Суд у законі: чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".

"У моїх планах тільки відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля", - заявив він.

Нагадаємо, Вовк раніше заявив, що підозри йому ніхто не вручав, обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Зазначимо, НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Крім того, Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали у справі про замовні рішення і спробі захоплення державної влади у Окружному адміністративному суді Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся