В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", а главу ОАСК Вовка вызвали на допрос: новости за 29 июля

Коллаж РБК-Украина

Под Минском задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о претендентах на пост главы делегации в ТКГ, главу ОАСК Павла Вовка вызвали на допрос. Подробнее о том, что произошло в среду, 29 июля, - в материале РБК-Украина

В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера"

Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнера". По информации правоохранительных органов, более 200 боевиков прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Об этом сообщает издание БелТА.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Они сначало заселились в одну из гостиниц Минска, а потом перехали в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория, сообщили в администрации. Вчера, 29 июля, их задержали.

Зеленский о главе делегации в ТКГ: среди претендентов Кравчук и Резников

Среди претендентов на пост главы украинской делегации в ТКГ - первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом заявил на брифинге президент Владимир Зеленский.

Первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает, что может возглавить украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кучмы. Кравчук собирается посетить Офис президента. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

В Минздраве рассказали, как будет работать карантин с 1 августа

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа. Он напомнил о разделе страны на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", - сказал министр.

Он отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране - масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль, есть погибший

Под Полтавой неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего погиб человек в салоне транспорта. Инцидент произошел на трассе Киев - Харьков 29 июля. Машину после обстрела - черный Mercedes-Benz S-Class - обнаружили недалеко от города Пирятин около четырех часов дня.

По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

В то же время в сети называют имя жертвы обстрела, который якобы являлся криминальным "авторитетом" и широко известным в преступном мире.

Главу ОАСК Вовка вызвали на допрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Также на допрос вызваны заместитель Вовка Евгений Аблов и еще семь фигурантов по делу о коррупции в ОАСК. Соответствующие повестки были опубликованы на сайте НАБУ.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, и другим судьям Окружного админсуда Киева.

Их подозревают в принятии заказных решений и попытках захвата власти в системе судоустройства.

Как писало РБК-Украина, несмотря на скандал, Павел Вовк не намерен уходить с должности главы ОАСК.

На украинских дорогах стало больше радаров TruCAM: где именно проверяют скорость

В Украине кроме камер автоматической фиксации нарушений ПДД также за соблюдением водителями допустимой скорости следят мобильные приборы TruCAM. Сейчас было принято решение об увеличении количества участков, на которых патрульные используют такие приборы.

Об этом 29 июля заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и будут расширены уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM", - говорится в сообщении.