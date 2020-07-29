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Главу ОАСК Вовка викликали на допит

Київ, Середа 29 липня 2020 21:01
Главу ОАСК Вовка викликали на допит
Фото: Павло Вовк (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Вовк повинен з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК.

Відповідні повістки були опубліковані на сайті НАБУ.

Так, Вовка викликали на допит в НАБУ на 3 і 6 серпня, Аблова - на 3 і 20 серпня. Крім цього на допит викликані:

  • суддя ОАСК Богдан Санін - на 3 і 19 серпня;
  • суддя ОАСК Ігор Погрібніченка - на 3 і 6 серпня;
  • суддя ОАСК Володимир Келеберда - на 3 і 6 серпня;
  • суддя ОАСК Олексій Огурцов - на 3 серпня;
  • суддя ОАСК Ігор Качура - на 3, 4 і 7 серпня;
  • члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Микола Сірош і Сергій Остапець - на 3 серпня.

Главу ОАСК Вовка викликали на допит

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру чолі ОАСК Павла Вовка, його заступнику Євгену Аблову, і іншим суддям Окружного адмінсуду Києва.

Їх підозрюють у прийнятті власних рішень і спроби захоплення влади в системі судоустрою.

Як повідомляло РБК-Україна, незважаючи на скандал, Павло Вовк не має наміру йти з посади глави ОАСК.

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