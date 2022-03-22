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Шойгу відсторонив командувача російської армії Єршова за величезні бойові втрати в Україні

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Вівторок 22 березня 2022 13:56
Шойгу відсторонив командувача російської армії Єршова за величезні бойові втрати в Україні Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відсторонив командувача 6-ї загальновійськової армії держави-агресорки Владислава Єршова. Зазначається, що зараз він під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

Зазначається, що Єршов перебуває під слідством через великі втрати особового складу в Україні.

За попередніми даними, в одній лише 6 армії не дорахувалися 2 тисяч військовослужбовців. З них - близько 180 людей - солдати-строковики.

Відомо, що наразі генерал Єрошов перебуває під домашнім арештом. Проти нього уже відкрили провадження.

Раніше ми повідомляли, що Путін і Шойгу хочуть задіяти у війні проти України 17-річних.

Також ми писали, що Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів.

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