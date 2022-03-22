Шойгу відсторонив командувача російської армії Єршова за величезні бойові втрати в Україні
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відсторонив командувача 6-ї загальновійськової армії держави-агресорки Владислава Єршова. Зазначається, що зараз він під домашнім арештом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.
Зазначається, що Єршов перебуває під слідством через великі втрати особового складу в Україні.
За попередніми даними, в одній лише 6 армії не дорахувалися 2 тисяч військовослужбовців. З них - близько 180 людей - солдати-строковики.
Відомо, що наразі генерал Єрошов перебуває під домашнім арештом. Проти нього уже відкрили провадження.
Раніше ми повідомляли, що Путін і Шойгу хочуть задіяти у війні проти України 17-річних.
Також ми писали, що Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!