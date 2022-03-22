Шойгу відсторонив командувача російської армії Єршова за величезні бойові втрати в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відсторонив командувача 6-ї загальновійськової армії держави-агресорки Владислава Єршова. Зазначається, що зараз він під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.