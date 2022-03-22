Білорусь може скоро приєднатися до війни Росії проти України, - CNN

Найближчим часом Білорусь може приєднатися до війні Росії проти України . Принаймні, так вважають представники США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ймовірність того, що Білорусь вступить в конфлікт, зростає, (президенту Росії, - ред.) Путіну потрібна підтримка", - сказав на умовах анонімності військовий представник НАТО.

Водночас джерело в білоруській опозиції повідомило, що бойові підрозділи готові найближчими днями розвернутися на території України. За даними розвідки НАТО, влада Білорусі готує підгрунтя для виправдання білоруського вторгнення.

Передбачається, що остаточне рішення про участь Білорусі у війні буде прийматися в Москві, на сьогодні немає доказів того, що білоруські підрозділи знаходяться в Україні.

"Справа не в тому, чого хоче Олександр Лукашенко. Питання в тому, чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Втручання дестабілізує Білорусь", - додав чиновник НАТО.