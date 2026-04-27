Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

БЭБ накрыло масштабный "конвертцентр", который вывел 18 млрд грн в крипту и ЕС

14:41 27.04.2026 Пн
3 мин
Как работал крупнейший "конвертационный центр"?
aimg Елена Чупровская
Фото: БЭБ раскрыло схему, которой пользовались 200 компаний (facebook.com ESBU.GOV.UA)

Бюро экономической безопасности разоблачило масштабный "конвертационный центр", который действовал как минимум с 2020 года и обслуживал сотни компаний по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Читайте также: Подрядчик Минобороны "отмыл" почти 600 млн гривен через фиктивные фирмы

Деньги - за границу и в крипту

Отдельно функционировал механизм вывода средств. Деньги двигались через счета подконтрольных иностранных компаний и сеть обменников в Украине и Европе. Далее их либо снимали наличными, либо переводили в криптовалюту - чтобы усложнить отслеживание.

Участники схемы также "отмывали" товары сомнительного происхождения - в частности горюче-смазочные материалы и нефтепродукты. Через поддельные документы им придавали вид законно приобретенных.

Кто и за что отвечал

В организации были четкое распределение ролей. Каждый участник группы отвечал за отдельное направление:

  • финансовые операции;
  • бухгалтерский учет;
  • регистрацию предприятий;
  • открытие банковских счетов;
  • подбор подставных лиц.

Обыски и изъятия

ТУ БЭБ в Полтавской области и детективы Главного подразделения детективов БЭБ вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели более 40 обысков в разных регионах.

В ходе спецоперации изъяли:

  • первичную бухгалтерскую документацию и более 30 электронных устройств;
  • около 40 печатей подконтрольных структур;
  • банковские карточки и черновые записи;
  • наличные - более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро;
  • 5 транспортных средств (арестовано).

Подозрения и задержания

Подозрения предъявлены организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику и другим участникам схемы. Им инкриминируют:

  • создание и участие в преступной организации;
  • уклонение от уплаты налогов;
  • подделка документов и печатей;
  • внесение недостоверных сведений в регистрационные документы.

Четыре человека задержаны, трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Организатора разыскивают - готовится ходатайство о международном розыске. Пока не известно, где именно он скрывается.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.

Схемы действуют по всей Украине

Тем временем схемы с фиктивными структурами и выводом средств фиксируют и в других секторах. Как сообщало РБК-Украина, в НЭК "Укрэнерго" разоблачили хищение почти 450 миллионов гривен.

Она действовала через сеть подконтрольных энергоснабжающих компаний, которые манипулировали прогнозами потребления электроэнергии и не рассчитывались с государством. Шестерым участникам схемы сообщили о подозрении.

Также мы писали, что правоохранители в этом месяце также раскрыли деятельность преступного сообщества "Химпром", связанного с сетью магазинов U420.

Организация торговала синтетическими наркотиками, заказывала нападения на людей и обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии через колл-центры.

Общие убытки составили почти 50 миллионов гривен. Лидер группировки - гражданин России с псевдонимом "Мексиканец" - до сих пор скрывается за границей и находится в международном розыске.

Больше по теме:
Бюро экономической безопасностишахраї в УкраїніМошенническая схема