БЭБ накрыло масштабный "конвертцентр", который вывел 18 млрд грн в крипту и ЕС

Деньги - за границу и в крипту

Отдельно функционировал механизм вывода средств. Деньги двигались через счета подконтрольных иностранных компаний и сеть обменников в Украине и Европе. Далее их либо снимали наличными, либо переводили в криптовалюту - чтобы усложнить отслеживание.

Участники схемы также "отмывали" товары сомнительного происхождения - в частности горюче-смазочные материалы и нефтепродукты. Через поддельные документы им придавали вид законно приобретенных.

Кто и за что отвечал

В организации были четкое распределение ролей. Каждый участник группы отвечал за отдельное направление:

финансовые операции;

бухгалтерский учет;

регистрацию предприятий;

открытие банковских счетов;

подбор подставных лиц.

Обыски и изъятия

ТУ БЭБ в Полтавской области и детективы Главного подразделения детективов БЭБ вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели более 40 обысков в разных регионах.

В ходе спецоперации изъяли:

первичную бухгалтерскую документацию и более 30 электронных устройств;

около 40 печатей подконтрольных структур;

банковские карточки и черновые записи;

наличные - более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро;

5 транспортных средств (арестовано).

Подозрения и задержания

Подозрения предъявлены организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику и другим участникам схемы. Им инкриминируют:

создание и участие в преступной организации;

уклонение от уплаты налогов;

подделка документов и печатей;

внесение недостоверных сведений в регистрационные документы.

Четыре человека задержаны, трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Организатора разыскивают - готовится ходатайство о международном розыске. Пока не известно, где именно он скрывается.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.

Схемы действуют по всей Украине

Тем временем схемы с фиктивными структурами и выводом средств фиксируют и в других секторах. Как сообщало РБК-Украина, в НЭК "Укрэнерго" разоблачили хищение почти 450 миллионов гривен.