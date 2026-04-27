БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС

Бюро економічної безпеки викрило масштабний "конвертаційний центр", який діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.
Окремо функціонував механізм виведення коштів. Гроші рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Далі їх або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту - щоб ускладнити відстеження.
Учасники схеми також "відмивали" товари сумнівного походження - зокрема паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Через підроблені документи їм надавали вигляд законно придбаних.
В організації були чіткий розподіл ролей. Кожен учасник групи відповідав за окремий напрям:
ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах.
У ході спецоперації вилучили:
Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують:
Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують - готується клопотання про міжнародний розшук. Наразі не відомо, де саме він переховується.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.
Тим часом схеми з фіктивними структурами та виведенням коштів фіксують і в інших секторах. Як повідомляло РБК-Україна, в НЕК "Укренерго" викрили розкрадання майже 450 мільйонів гривень.
Вона діяла через мережу підконтрольних енергопостачальних компаній, які маніпулювали прогнозами споживання електроенергії та не розраховувалися з державою. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру.
Також ми писали, що правоохоронці цього місяця також розкрили діяльність злочинної спільноти "Хімпром", пов'язаної з мережею магазинів U420.
Організація торгувала синтетичними наркотиками, замовляла напади на людей і ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини через кол-центри.
Загальні збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Лідер угруповання - громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець" - досі переховується за кордоном і перебуває в міжнародному розшуку.