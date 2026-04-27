БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС

Гроші - за кордон і в крипту

Окремо функціонував механізм виведення коштів. Гроші рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Далі їх або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту - щоб ускладнити відстеження.

Учасники схеми також "відмивали" товари сумнівного походження - зокрема паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Через підроблені документи їм надавали вигляд законно придбаних.

Фото: подробиці розгрому тіньової мережі на 18 млрд (esbu.gov.ua)

Хто і за що відповідав

В організації були чіткий розподіл ролей. Кожен учасник групи відповідав за окремий напрям:

фінансові операції;

бухгалтерський облік;

реєстрацію підприємств;

відкриття банківських рахунків;

підбір підставних осіб.

Фото: організатора податкової схеми оголосять у міжнародний розшук (esbu.gov.ua)

Обшуки і вилучення

ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах.

У ході спецоперації вилучили:

первинну бухгалтерську документацію і понад 30 електронних пристроїв;

близько 40 печаток підконтрольних структур;

банківські картки та чорнові записи;

готівку - понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро;

5 транспортних засобів (арештовано).

Підозри і затримання

Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують:

створення та участь у злочинній організації;

ухилення від сплати податків;

підроблення документів і печаток;

внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів.

Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують - готується клопотання про міжнародний розшук. Наразі не відомо, де саме він переховується.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Схеми діють по всій Україні

