Каждая десятая станция не работает без света: Зеленский дал поручение по связи
Около десятой части базовых станций мобильной связи не выдерживает отключений электроэнергии. Руководители регионов должны устранить проблему.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, по данным МВД, около 10% базовых станций не работают во время блэкаутов, причем чаще всего проблемы возникают в сельской местности.
"Связь должна быть стабильной", - подчеркнул глава государства.
Что предшествовало
Ранее Кабинет министров создал координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
Премьер-министр Юлия Свириденко также провела совещание с мобильными операторами по работе сетей во время отключений света. По ее словам, более 8 тысяч базовых станций уже работают на генераторах, а операторы закупили более 15 тысяч резервных генераторов.
"Стабильная связь важна для жизнеобеспечения людей и громад", - подчеркнула Свириденко.
После российских обстрелов в Одессе удалось восстановить доступность мобильной связи до 60%, а для пунктов несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink.