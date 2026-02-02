ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Каждая десятая станция не работает без света: Зеленский дал поручение по связи

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 14:16
Каждая десятая станция не работает без света: Зеленский дал поручение по связи Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Около десятой части базовых станций мобильной связи не выдерживает отключений электроэнергии. Руководители регионов должны устранить проблему.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, по данным МВД, около 10% базовых станций не работают во время блэкаутов, причем чаще всего проблемы возникают в сельской местности.

"Связь должна быть стабильной", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Ранее Кабинет министров создал координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко также провела совещание с мобильными операторами по работе сетей во время отключений света. По ее словам, более 8 тысяч базовых станций уже работают на генераторах, а операторы закупили более 15 тысяч резервных генераторов.

"Стабильная связь важна для жизнеобеспечения людей и громад", - подчеркнула Свириденко.

После российских обстрелов в Одессе удалось восстановить доступность мобильной связи до 60%, а для пунктов несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink.

