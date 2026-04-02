Сколько часов работает связь без света: в Минцифры назвали точные цифры
Мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.
Он пояснил, что в случае полного блэкаута алгоритм работы сети зависит от времени отсутствия света.
"Мы не вводим себя в заблуждение, а опираемся на четкие расчеты устойчивости сети. Если отключение продлится 10-12 часов, алгоритм работы связи будет следующим", - сказал Прибитько.
По его словам, первые 4-6 часов абоненты могут даже не заметить перебоев, поскольку 100% базовых станций в Украине оборудованы аккумуляторами.
При этом 92% станций способны работать от 6 до 8 часов без электроснабжения благодаря усиленным батареям.
"Но 10, 12 часов и более - это сценарий, где аккумуляторы уже не спасают и включаются генераторы. Сейчас ими обеспечена почти половина всех базовых станций в стране", - рассказал он.
Сколько часов работают базовые станции без электричества (Инфографика РБК-Украина)
Прибытько отметил, что эти генераторы способны держать связь более 3 суток (72+ часа). Главный вызов во время таких длительных блэкаутов - вовремя их включать и заправлять.
Он добавил, что для этого Минцифры предоставило общинам возможность самостоятельно подпитывать базовые станции в случае нехватки персонала мобильных операторов.
"Поэтому устойчивость связи на 10-й или 12-й час отключения - это результат совместной работы операторов, местной власти и вашей личной подготовки, если вы заблаговременно провели дома энергонезависимый интернет xPON", - подытожил замминистра.
Как известно, отключения электроэнергии влияют на работу мобильных сетей и домашнего интернета. Зато сегодня связь в Украине во время блэкаутов работает значительно стабильнее, чем в 2022 году.
Если тогда после исчезновения света мобильные вышки могли выключаться уже через один-два часа, то сейчас ситуация существенно улучшилась.
Сейчас сети способны работать значительно дольше, и даже во время длительных отключений связь в большинстве случаев сохраняется.
Это стало возможным благодаря переходу базовых станций на резервное питание - после исчезновения электроэнергии они автоматически переключаются на аккумуляторы или генераторы.
Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, мобильная связь продолжает работать во всех регионах Украины.
Также в Минцифры предоставили рекомендации, как дольше оставаться с домашним интернетом во время отключений электроэнергии.