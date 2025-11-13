ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время блэкаутов: что решил Кабмин

Украина, Четверг 13 ноября 2025 18:23
UA EN RU
Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время блэкаутов: что решил Кабмин Фото: координационный штаб будет обеспечивать стабильную связь во время блэкаутов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинское правительство создало координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

"Координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что главной задачей штаба является предупреждение и реагирование на риски, чтобы сети работали даже во время блэкаутов.

Выполнение задач будут обеспечивать четкие правила взаимодействия:

  • операторы будут быстрее получать топливо для генераторов;
  • технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам;
  • бюрократические барьеры на пути к решению критических вопросов исчезнут.

Кроме того, координационный штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабмину.

Возглавит штаб первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В его состав вошли представители мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell, замглавы Минэнерго и глава Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ).

Кроме того, в команду вошли представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, ГУР, ГСЧС, а также руководители ОВА и глава Нацкомиссии по вопросам связи (НКЭК).

Напомним, украинцам и бизнесу будут платить деньги за то, что они будут запитывать базовые станции операторов своими генераторами.

Например, граждане, которые имеют генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильной станции и получить ориентировочно от 110 до 140 гривен в час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Михаил Федоров зв'язок Мінцифра life:) Vodafone Group Блэкаут
Новости
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Сырский: самые ожесточенные бои на фронте ведутся возле 7 городов
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт