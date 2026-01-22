Связь и интернет во время отключений света: Свириденко озвучила планы операторов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с мобильными операторами, как обеспечить связь во время отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Юлии Свириденко, а также и.о.министра цифровой трансформации Александра Борнякова.

Так, на встрече с топ-менеджментом мобильных операторов Юлия Свириденко заявила, что на сегодняшний день власть и операторы должны объединить усилия и гарантировать украинцам связь по всей стране даже во время длительных отключений света.

По словам премьера, сейчас более 8 тысяч базовых станций работают на генераторах, а операторы закупили более 15 тысяч резервных генераторов.

"Стабильная связь важна для жизнеобеспечения людей и общин", - подчеркнула премьер.

Во время встречи обсуждали также обеспечение достаточных запасов топлива для генераторов, чтобы сети оставались автономными без перебоев.

В свою очередь и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков отметил, что на встрече были согласованы дальнейшие шаги для повышения автономности сетей.

По его словам, украинские операторы уже внедрили ряд решений, которые делают мобильную связь и интернет более автономными.

Например, постановление Кабмина №1532 упростило бюрократические процедуры и позволило привлекать общины к генерации базовых станций, что ускоряет развертывание резервных сетей. Кроме того, для быстрого реагирования в кризисных ситуациях запущен Координационный штаб по устойчивости связи.

Кроме того, сейчас 92% базовых станций оборудованы аккумуляторами, которые поддерживают связь до 8 часов, а более трети станций имеет генераторы, позволяющие работать более трех суток.

Для еще большей надежности операторы дополнительно законтрактовали 15 тысяч генераторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей при любых условиях.

"Спасибо правительству за поддержку этих решений и всем представителям сферы за упорную работу в сложных условиях", - подытожила результат встречи Свириденко.

Чиновники говорят, что операторы мобильной связи продолжают работу над тем, чтобы украинцы имели стабильную голосовую связь и возможность отправлять SMS при любых условиях энергообеспечения.