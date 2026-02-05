База дронів "Ахмата" та логістичний хаб: Генштаб відзвітував про успішні удари по РФ
Сили оборони України ліквідували кілька важливих цілей росіян. Зокрема, під ударом були база управління дронів підрозділу "Ахмат" та логістичний хаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Так, на ТОТ Запорізької області ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі населеного пункту з однойменною назвою.
"На Південно-Слобожанському напрямку наші воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км", - додали у Генштабі.
Окрім того, на тимчасово окупованій частині Донецької області, в районі Макіївки, ЗСУ атакували логістичний хаб противника.
"Вчора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі Кучєрова Курської області РФ. Зафіксовано ураження цілі", - зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також на території Брянської області РФ зафіксовано влучання у станцію радіоелектронної боротьби противника.
Підтвердження попередніх влучань
Окрім того, за результатами попередніх ударів, підтверджено удар по радіолокаційній станції зенітного ракетного комплексу С-400 в районі Красного Бєлгородської області РФ.
Удари ЗСУ по ворожим цілям
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України атакували пункт управління дронами росіян, ворожу нафтобазу, а також кілька локацій з живою силою противника.
Також у ніч на 1 лютого підрозділи ЗСУ уразили ремонтну базу, пункти управління дронами та інші військові об’єкти росіян.
Окрім того, раніше українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.