Байден встретился с Си Цзиньпином, а ВСУ достигли успехов на юге: новости за 15 ноября

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Тем временем украинские военные смогли закрепиться на левом берегу Херсонской области.

Более детально о том, что произошло в среду, 15 ноября, - в материале РБК-Украина .

Байден и Си Цзиньпин встретились

Президент США Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Они тепло поприветствовали друг друга у особняка, который находится к югу от Сан-Франциско. Для лидеров расстелили красную дорожку, на которой стояли морские пехотинцы и флаги двух государств.

Украинские военные продвинулись на левом берегу Херсонской области

ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок, сообщил Институт изучения войны со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта, - Deep State

Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях, сообщил проект Deep State.

Суд поставил точку в попытках Коломойского вернуть ПриватБанк

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.

Суд подтвердил невозможность возврата банка бывшим собственникам.

Россия ударила ракетами под Запорожьем: есть жертва и много раненых

Российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Один человек погиб, семь получили ранения.

СБУ открыла уголовное производство в отношении Фарион

Украинские спецслужбы начали расследование уголовного дела против Ирины Фарион. Уже назначены экспертизы по поводу ее недавних резких высказываний.

Правоохранители подозревают, что бывший нардеп могла нарушить четыре статьи Уголовного кодекса.

В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной

Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.

Блокада состоится в случае, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза.

Израиль не последний. Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут вспыхнуть из-за РФ

Россия вместе с Ираном стоит за началом боевых действий на Ближнем Востоке. Однако РФ хочет разжечь войны и в других регионах мира, считает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина имеет информацию, что у России длинный план - Ближний Восток, вторыми будут Балканы, если сейчас мир ничего не сделает, то будет снова такой взрыв.