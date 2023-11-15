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Россия ударила ракетами под Запорожьем: есть жертва и много раненых

Запорожье, Среда 15 ноября 2023 12:36
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Россия ударила ракетами под Запорожьем: есть жертва и много раненых Фото: РФ ударила ракетами под Запорожьем, есть жертва и много раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали в среду, 15 ноября, ракетами Запорожский район. Один человек погиб, семь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем мужчине и семи раненых лицах, из которых двое - женщины", - рассказал он.

По словам Малашко, с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

"Тип ракет пока уточняется", - добавил глава ОВА.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом ударов.

Обстрелы Запорожья и района

18 октября оккупанты атаковали многоэтажку в Запорожье. Сначала сообщалось, в результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы. Тогда РФ ударила по городу ракетами С-300. Одна из них попала в многоквартирный дом, разрушив один из подъездов с 3 до 5 этаж. Позже статистика жертв выросла - погибли пять человек, еще пять травмированы. Спасатели также обнаружили под завалами испуганного кота, его передали хозяину.

Кроме того, оккупанты обстреляли Запорожский район 7 сентября. Враг для удара использовал баллистическое вооружение. Тогда был атакован объект гражданской инфраструктуры.

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