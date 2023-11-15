ВСУ продвинулись в районе Вербового и на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжили ведение наступательных действий на Мелитопольском направлении и продвинулись северо-западнее Вербового. Также ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 ноября, показывают, что российские войска якобы продвигались юго-западнее Первомайского (21 км восточнее Купянска).

Генштаб Украины 14 ноября сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении в районе Синковки, Петропавловки, Ивановки и на Лиманском направлении в районе Надежды, Новоегоровки, Торского, Серебрянского лесничества.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, несмотря на значительные потери.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 ноября. В Минобороны РФ заявили, что украинские войска атаковали в районе Синьковки и Загоруйковки

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска якобы преуспели к северу от Берховского водохранилища, примерно в 5 км северо-западнее Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Богдановки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что российские силы атакуют к северу и югу от Бахмута, пытаясь возобновить инициативу, но сообщил, что украинские силы обороняют этот район.

Командир украинской роты "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что ситуация на Бахмутском направлении осложнилась из-за постоянного изменения тактики России и интенсивного использования российскими войсками беспилотников.

Генштаб ВСУ заявил, что 14 ноября украинские войска продолжали штурмовые действия в Бахмутском направлении. Сырский отметил, что украинская оборона в районе Бахмута мешает наступательным возможностям России.

Российские войска 14 ноября продолжили наступательные действия на Авдеевском направлении. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в промышленную зону Авдеевки возле Ясноватого переулка.

Российский военкор утверждал, что войска РФ использовали тактику Вагнера во время нападения на восточную Степную и проводили небольшие групповые нападения без поддержки бронетехники на укрепленные украинские позиции.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного, к востоку от Первомайского и к югу от Новокалинового.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили ограниченные контратаки вблизи Авдеевки 14 ноября.

Генштаб ВСУ сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Марьинки и Новомихайловки (10 км к югу от Донецка).

"Южная ось"

Российские войска 14 ноября совершили ограниченные наземные удары в районе границы Донецко-Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что оккупанты якобы продвигались к западу от Новодонецкого.

Российский батальон "Восток", дислоцирующийся в районе границы Донецко-Запорожской областей, утверждал, что плохие погодные условия будут продолжать усложнять наземные операции, пока почва не затвердеет, и что бои в этом районе стали позиционными.

Украинские войска 14 ноября совершили наступательные действия на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Вербового (10 км восточнее Роботиного). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Роботиного. Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ "активизировались" вблизи Пятихаток.

14 ноября украинские войска продолжили боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, что украинские войска продвинулись в Крынки.

Российский военный блоггер заявил , что украинские войска пытались расширить зону контроля вблизи Крынок. Российский "военкор" утверждает, что интенсивные бои идут у Пойма, Песчановки и Подстепного.