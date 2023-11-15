Израиль не последний. Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут вспыхнуть из-за РФ

Россия вместе с Ираном стоит за началом боевых действий на Ближнем Востоке. Однако РФ хочет разжечь войны и в других регионах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

"Этот взрыв на Ближнем Востоке. Мы уверены, что за ним стоит Россия вместе с ее союзником Ираном. Это не один вызов. Сейчас в информационном пространстве только один такой горячий конфликт на Ближнем Востоке, но обратите внимание на Балканы", - говорится в заявлении.

По словам президента, Украина имеет информацию, а у России длинный план - Ближний Восток, вторыми будут Балканы, если сейчас мир ничего не сделает, то будет снова такой взрыв. Россия будет вкладываться, чтобы одна страна Балкан воевала с другой страной.

"Они заинтересованы в отвлечении помощи (Украине - ред.). Дальше - Молдова. Поверьте, то же самое они там делают. Они сейчас начинают расшатывать ситуацию в Молдове, показывая, что там что-то не так с выборами. Для чего? Чтобы признать неконституционными выборы, чтобы снести проевропейскую власть. Вот что делает Россия", - сказал президент.

Зеленский отметил, что таких шагов у России много и она это делает параллельно. также он привел пример наличия ЧВК "Вагнера" в Африке.

РФ выгодна война в Израиле

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что Россия активно использует ситуацию в Израиле, появляются подтверждения взаимодействия Кремля и ХАМАС.

Также постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрд говорил, что Российская Федерация может использовать атаку ХАМАС на Израиль "самым извращенным способом". Кремль таким образом хочет отвлечь внимание международного сообщества от войны, которую РФ ведет против Украины.