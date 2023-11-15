Россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта, - Deep State

Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State .

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах немало", и он уже неоднократно использовался против украинских войск.

Ситуация на фронте: сводка Deep State

Аналитики Deep State констатируют: Авдеевка остается самой горячей точкой, однако оккупанты ведут наступательные действия на многих других участках, что "создает существенные проблемы в управлении резервами".

"Россия свои резервы не жалеет, отправляя в бой подразделения до их сведения. Как пример, 104 десантно-штурмовой полк врага, который должен до 1 декабря проходить согласование или уже находится в Херсонской области, или находится на марше", - добавляют в Deep State.

Для справки

Хлорпикрин - жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях ядовит, вреден для человека. Относится ко II классу опасности. Используется как компонент фумигантных смесей в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.

Ситуация на фронте: сводка Генштаба и ISW

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете аналитиков ISW, российские войска, вероятно, пытаются возобновить инициативу на фронте в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке. Тем не менее, остается непонятным, смогут ли россияне полностью возобновить инициативу, поскольку ВСУ продолжают давление на критические участки фронта.

Напомним, в июле 2023 года также сообщалось, что оккупанты использовали химоружие в районе Бахмута.