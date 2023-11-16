Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном, а ЗСУ досягли успіхів на півдні: новини за 15 листопада

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тим часом, українські військові змогли закріпитися на лівому березі Херсонської області.

Більш детально про те, що сталося у середу, 15 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Байден та Сі Цзіньпін зустрілися

Президент США Джо Байден зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Вони тепло привітали один одного біля особняка, що на південь від Сан-Франциско. Для лідерів розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав.

Українські військові просунулися на лівому березі Херсонської області

ЗСУ розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області в районі Кринок, повідомив Інститут вивчення війни з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Росіяни використовували хімзброю проти ЗСУ на двох напрямках фронту, - Deep State

Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Йдеться про Бахмутський та Сватівський напрямки, повідомив проект Deep State.

Суд поставив крапку у спробах Коломойського повернути ПриватБанк

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави.

Суд підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.

Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: є жертва та багато поранених

Російські терористичні війська завдали 3 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Одна людина загинула, семеро отримали поранення.

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон

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Правоохоронці підозрюють, що колишня нардеп могла порушити чотири статті Кримінального кодексу.

У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон із Україною

Словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатися до своїх польських колег та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.

Блокада відбудеться, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в рамках Євросоюзу.

Ізраїль не останній. Зеленський попередив про інші конфлікти, які можуть спалахнути через РФ

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За словами президента, Україна має інформацію, що Росія має довгий план - Близький Схід, іншими будуть Балкани, якщо зараз світ нічого не зробить, то буде знову такий вибух.