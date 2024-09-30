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США отправят дополнительные истребители и несколько тысяч военных на Ближний Восток

Понедельник 30 сентября 2024 22:44
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США отправят дополнительные истребители и несколько тысяч военных на Ближний Восток Фото: заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки отправят несколько тысяч военных и дополнительных истребителей на Ближний Восток для усиления безопасности Израиля.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По словам Сингх, усиленное присутствие США на Ближнем Востоке будет обеспечено несколькими эскадрильями истребителей.

Дополнительный контингент включает в себя эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 и F-22, а также персонал, необходимый для их поддержки.

Ранее предполагалось, что истребители прибудут на место и заменят уже имеющиеся эскадрильи. Вместо этого и имеющиеся, и новые самолеты останутся на месте, чтобы удвоить текущее присутствие.

На днях министр обороны США Ллойд Остин также объявил о временном продолжении пребывания в регионе авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln и связанных с ней эскадрилий.

Сингх объяснила, что истребители находятся там не для помощи в эвакуации, а для защиты американских войск.

Конфликт между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, между Израилем и "Хезболлой" продолжается конфликт. Боевики группировки, которая базируется в Ливане, неоднократно атаковали Израиль после начала операции против ХАМАС.

Недавно стало известно, что Израиль готовил операцию по массовому подрыву пейджеров боевиков "Хезболлы" в течение, по меньшей мере, 15 лет.

Первая волна взрывов прошла 17 сентября, вторая - на следующий день. По данным министра здравоохранения Ливана, погибли по меньшей мере 37 человек, еще около 3 тысяч получили ранения.

28 сентября израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.

По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.

Сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что вскоре начнется следующая фаза войны Израиля против "Хезболлы".

В то же время США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного разрешения конфликта.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Ливан Ближний восток Хезболла
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