Израиль перехватил "большое количество" из 180 иранских ракет, - ЦАХАЛ
Израилю во время атаки Ирана удалось сбить большое количество воздушных целей. Всего для удара было задействовано около 180 баллистических ракет.
Об этом заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как отметила Армия обороны Израиля, противовоздушная оборона во время иранской атаки была "эффективной". При этом США участвовали в отражении обстрела, перехватив некоторые ракеты.
ЦАХАЛ уточняет, что есть "отдельные" попадания в центральной части Израиля и еще несколько попаданий на юге Израиля.
По словам военных, "объекты" ВВС Израиля не пострадали во время атаки, самолеты ВВС, системы ПВО и управления воздушным движением работают нормально.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 1 октября, Иран запустил по Израилю большое количество ракет. В разных уголках Израиля гремели взрывы.
При этом на некоторых видео, которые публиковали в сети, можно было заметить "прилеты" ракет.
Пока есть официальная информация только о двух пострадавших гражданах в Тель-Авиве.
Обстрел произошел в тот же день, когда Армия обороны Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильские военные действуют в приграничной зоне.
Более детально об обстреле Израиля - в материале РБК-Украина.
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