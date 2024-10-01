Израиль перехватил "большое количество" из 180 иранских ракет, - ЦАХАЛ

Израилю во время атаки Ирана удалось сбить большое количество воздушных целей. Всего для удара было задействовано около 180 баллистических ракет.

Об этом заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как отметила Армия обороны Израиля, противовоздушная оборона во время иранской атаки была "эффективной". При этом США участвовали в отражении обстрела, перехватив некоторые ракеты.

ЦАХАЛ уточняет, что есть "отдельные" попадания в центральной части Израиля и еще несколько попаданий на юге Израиля.

По словам военных, "объекты" ВВС Израиля не пострадали во время атаки, самолеты ВВС, системы ПВО и управления воздушным движением работают нормально.