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Израиль перехватил "большое количество" из 180 иранских ракет, - ЦАХАЛ

Вторник 01 октября 2024 22:06
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Израиль перехватил "большое количество" из 180 иранских ракет, - ЦАХАЛ Иллюстративное фото: Израиль сбил большое количество иранских ракет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израилю во время атаки Ирана удалось сбить большое количество воздушных целей. Всего для удара было задействовано около 180 баллистических ракет.

Об этом заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отметила Армия обороны Израиля, противовоздушная оборона во время иранской атаки была "эффективной". При этом США участвовали в отражении обстрела, перехватив некоторые ракеты.

ЦАХАЛ уточняет, что есть "отдельные" попадания в центральной части Израиля и еще несколько попаданий на юге Израиля.

По словам военных, "объекты" ВВС Израиля не пострадали во время атаки, самолеты ВВС, системы ПВО и управления воздушным движением работают нормально.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 октября, Иран запустил по Израилю большое количество ракет. В разных уголках Израиля гремели взрывы.

При этом на некоторых видео, которые публиковали в сети, можно было заметить "прилеты" ракет.

Пока есть официальная информация только о двух пострадавших гражданах в Тель-Авиве.

Обстрел произошел в тот же день, когда Армия обороны Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильские военные действуют в приграничной зоне.

Более детально об обстреле Израиля - в материале РБК-Украина.

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Израиль Иран ПВО Ракетный удар
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