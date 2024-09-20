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Подрыв пейджеров "Хезболла". Израиль планировал операцию не менее 15 лет, - ABC

Тель-Авив, Пятница 20 сентября 2024 10:30
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Подрыв пейджеров "Хезболла". Израиль планировал операцию не менее 15 лет, - ABC Фото: Израиль планировал операцию с подрывом пейджеров "Хезболлы" 15 лет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль принимал участие в производстве пейджеров боевиков "Хезболлы", которые на этой неделе взорвались в Ливане. Подготовка к операции длилась не менее 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Источник издания в американской разведке отметил, что Израиль мог готовить операцию против боевиков "Хезболлы" не менее 15 лет. По словам собеседника, ЦРУ долго не хотело использовать такую тактику, поскольку риск для гражданских был слишком высоким.

Сообщается, что в планировании атаки участвовали подставные компании, связанные с офицерами разведки Израиля. Они были прикрытием для настоящего производителя пейджеров, а некоторые работники предприятий даже не подозревали, на кого они работают.

Согласно данным источника ABC, в пейджеры была заложена одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

ABC связалось с венгерской компанией BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo на Тайване. Но ни одна компания не ответила на запросы журналистов.

Спикер венгерского правительства в комментарии изданию заявил, что пейджеры никогда не были в Венгрии, и компания была "торговым посредником, не имея производственных или операционных площадок в Венгрии".

Подрыв пейджеров в Ливане

Напомним, 17 сентября в Ливане раздались взрывы. Позже стало известно, что сдетонировали пейджеры, которые использовали боевики "Хезболла".

На следующий день в Ливане произошла вторая волна взрывов. СМИ сообщили, что на этот раз взорвались рации, которые использовали некоторые боевики "Хезболлы" для связи. Детальнее о взрывах в Ливане и их последствиях - в материале РБК-Украина.

По словам министра здравоохранения Ливана, за два дня взрывы в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек, около 3 тысяч получили ранения.

Стоит добавить, что вчера Израиль также нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

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